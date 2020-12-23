На старте сессии рубль испытал кратковременное давление негативного внешнего фона, но благодаря его улучшению резко повысился, отыграв значительную часть потерь предыдущей сессии.

В начале дня глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены резко снизились, реагируя на отказ президента США подписать закон о чрезвычайной помощи, принятый Конгрессом в понедельник.

Трамп раскритиковал некоторые положения документа, в частности слишком низкий, по его мнению, размер выплат гражданам. Правда, президент не угрожал наложить вето, и, возможно, он все-таки подпишет закон, особенно если в него будут внесены требуемые изменения.

В результате после кратковременной просадки мировые индексы стали быстро восстанавливаться, а утром и нефть перешла к подъему. После нашего открытия рост глобальных площадок ускорился, спровоцировав укрепление рубля.

Развивающиеся валюты после негативного начала дня перешли к росту, поднявшись в умеренный плюс. Восходящей динамике сектора способствует ослабление доллара, которое, правда, пока не привело к существенным потерям.

Российский долговой рынок не смог переломить крайне негативную тенденцию предыдущих трех сессий. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал кратковременный подъем, но затем сдал позиции, вновь переписав полуторамесячный минимум.

Нефть вновь сумела нивелировать очередную просадку

В начале дня нефтяные цены снижались, развивая нисходящее движение второй половины предыдущей сессии. Котировки опустились к недельному минимуму, но незадолго до нашего открытия нефть перешла к поступательному росту. Сейчас Brent прибавляет 0,8% около отметки $50,2.

Помимо кратковременного ухудшения ситуации на мировых рынках, давление на нефтяные цены оказали негативные данные Американского института нефти, отразившего неожиданное увеличение запасов нефти.

Сегодня финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,2 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 0,3 млн барр.

Доллар демонстрирует слабость

Американская валюта с начала дня находится под давлением, периодически отскакивая от новых минимумов сессии. После нашего открытия индекс доллара (DXY) перешел к консолидации, теряя сейчас 0,2% около значения 90,4 п.

В среду инвесторы следят за блоком статистики по американской экономике. Более сильные показатели способны вернуть доллар к восходящей динамике.

Европейская валюта сегодня демонстрирует умеренное повышение, испытав несколько резких просадок. В данный момент пара EUR/USD находится около уровня 1,220, прибавляя 0,2%.

Техническая картина

Несмотря на пробой сопротивления 75,6 пара USD/RUB не смогла продолжить рост, немного не дойдя до уровня 76 руб. Тем не менее пока текущий откат не выходит за рамки коррекции восходящего движения, стартовавшего в пятницу, поэтому до закрытия часовой свечки под отметкой 74,55 более вероятно возобновление роста с ближайшей целью в районе 76,68 руб.



