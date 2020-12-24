Рисковые активы начали вчерашний торговый день в минусе на новости о том, что президент США Дональд Трамп угрожает наложить вето на двухпартийный законопроект о мерах по преодолению последствий пандемии, требуя повысить размер стимулирующих выплат гражданам страны с предусмотренных законопроектом 600 долл. «до 2000 долл., или 4000 долл. в расчете на семейную пару». Однако вскоре эта новость отошла на второй план, когда инвесторы поняли, что Конгресс может обойти вето Трампа.

Внимание рынка переключилось на ситуацию вокруг Брекзита, в которой, по сообщению Financial Times, наметился прогресс: по данным газеты, представители сторон выразили уверенность в том, что торговая сделка между Великобританией и ЕС будет неминуемо заключена, несмотря на незначительные разногласия. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз согласился значительно сократить свою долю улова рыбы в британских территориальных водах – данный вопрос был одним из камней преткновения на переговорах. На этом фоне фунт стерлингов укрепился по отношению к доллару на 1%, до максимального уровня с мая 2018 г.

Также в центре внимания рынка вчера оказалась макростатистика из США, носившая неоднородный характер. Число первичных обращений за пособием по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 декабря, сократилось до 803 тыс. против 892 тыс. неделей раньше (консенсус прогноз Bloomberg составлял 880 тыс.). Общая численность официально безработных в США снизилась с 5,5 млн до 5,3 млн чел. В то же время показатели расходов и доходов населения США за ноябрь выглядят заметно слабее рыночных прогнозов: по сравнению с предыдущим месяцем доходы упали на 1,1% против ожидавшегося снижения на 0,3%, а расходы снизились на 0,4% против —0,2% соответственно. Вместе с тем значения соответствующих индикаторов за октябрь были пересмотрены в чуть лучшую сторону. Базовый дефлятор PCE в США за ноябрь не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Число заказов на товары длительного потребления выросло на 0,9% м/м, а оценка роста в октябре была пересмотрена в большую сторону, с 1,3% до 1,8%.

Рынки акций завершили день в плюсе. MSCI EM и Shanghai Composite выросли на 0,8%, Nikkei 225 – на 0,3%, DAX – на 1,3%, FTSE 100 – на 0,7%, S&P 500 – на 0,1%. Индекс волатильности VIX снизился на 0,9 пункта, опустившись еще ниже относительно своих 50- и 100-дневной скользящих средних. Наклон кривой UST вырос: 10–30-летние выпуски прибавили в доходности 3 бп, короткие выпуски выросли в доходности на 1 бп. 10-летний бенчмарк закрылся на отметке 0,94%. Немецкие Bunds прибавили в доходности 3–5 бп, 10-летний выпуск закрылся с доходностью —0,55%.

Цена нефти Brent поднялась на 2,2%, до 51,2 долл./барр., хотя запасы нефти в США за неделю сократились меньше ожидаемого (на 562 тыс. барр. против 2,9 млн барр. соответственно). Цена золота выросла на 0,6%, до 1873 долл./унц. Индекс доллара (DXY) опустился на 0,3%. Валюты развивающихся стран показали разнонаправленную динамику. Бразильский реал подешевел на 0,8%, китайский юань, тайский бат и индонезийская рупия закрылись без изменений, индийская рупия и турецкая лира укрепились на 0,1–0,2%, мексиканское песо подорожало на 0,3%, южноафриканский ранд – на 0,5%. Рубль укрепился на 1,2%, до 75,0 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM был на уровне среднедневного объема за месяц – 3,5 млрд долл. 3-месячная вмененная волатильность «в деньгах» из опционов USDRUB снизилась на 1,5%, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней.



