Пока на рынках затишье, предлагаю вспомнить о некоторых важных событиях 2020 года. С моей точки зрения, для российских инвесторов особое значение имеет турецкая тема, которая, конечно, звучала локально. Но для нас, в свете последних тенденций, она приобретает особое значение.

Турецкая логическая цепь была такой. Давление со стороны президента на ЦБ. В результате меняется руководство ЦБ Турции и резко снижается ставка рефинансирования с 24% до 8,25%. Ставка опускается глубоко ниже уровня инфляции, которая колебалась от 11 до 14%. После этого начинается девальвация национальной валюты: лира упала к доллару почти на 50%. Чтобы остановить падение лиры и рост инфляции ЦБ резко повышает ставку: сначала с 8,25 до 10,25, затем сразу до 15%. Ставка становится выше 14% инфляции, обстановка стабилизируется.

Думаю, что это своего рода дорожная карта, по которой могут развиваться события в России в следующем году. Да, мы не Турция, у нас резервы и все прочее. Но в ноябре счет текущих операций впервые в истории был отрицательным. Поэтому я бы не расслаблялся, а готовился бы к бурным событиям на российском финансовом рынке.



