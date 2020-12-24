На последнем в году аукционе Минфин успешно разместил инфляционный линкер
Вчера вторую неделю подряд на регулярном аукционе инвесторам был предложен инфляционный линкер, и вновь результаты аукциона оказались сильными. Установленный Минфином лимит в 10,1 млрд руб. был превышен в три раза: заявок поступило на сумму 34,1 млрд руб., и предложение было реализовано полностью. Доходность по цене отсечения составила 2,48%, на 1 бп ниже уровня закрытия вторника. Всего было удовлетворено 17 заявок, а доля неудовлетворенных заявок составила 6,8%. С начала 4к20 Минфин привлек через ОФЗ 2,44 трлн руб. Для сравнения, за весь 2019 г. было размещено ОФЗ всего на 2,1 трлн руб.
Куй ОФЗ-ИН, пока горячо.
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