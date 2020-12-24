Вчера вторую неделю подряд на регулярном аукционе инвесторам был предложен инфляционный линкер, и вновь результаты аукциона оказались сильными. Установленный Минфином лимит в 10,1 млрд руб. был превышен в три раза: заявок поступило на сумму 34,1 млрд руб., и предложение было реализовано полностью. Доходность по цене отсечения составила 2,48%, на 1 бп ниже уровня закрытия вторника. Всего было удовлетворено 17 заявок, а доля неудовлетворенных заявок составила 6,8%. С начала 4к20 Минфин привлек через ОФЗ 2,44 трлн руб. Для сравнения, за весь 2019 г. было размещено ОФЗ всего на 2,1 трлн руб.

Куй ОФЗ-ИН, пока горячо.

На вторичном рынке вчера царило затишье. В общем объеме оборота торгов в секции ОФЗ на МосБирже превалировали защитные инструменты: короткие облигации с фиксированным купоном, флоутеры и инфляционные линкеры, суммарный объем сделок с которыми составил 21 млрд руб. На долю среднесрочных и длинных ОФЗ-ПД пришлось сделок всего на 3 млрд руб.

Сегодня ОФЗ могут попытаться отыграть часть потерь этой недели

По итогам сессии облигации закрылись на прежних уровнях или прибавили в доходности до 2 бп. На общем фоне в лучшую сторону выделялись инфляционные линкеры, реальные доходности которых снизились на 2–4 бп. В том числе 3-летний ОФЗ-52001 закрылся на отметке 1,52%, а реальная доходность 8-летнего ОФЗ-52002 составила 2,31%. В результате показатели вмененной инфляции повысились до 3,40% против 3,30–3,36% днем ранее.

Инвесторы увеличили спрос на инфляционные ОФЗ

Недельная инфляция потребительских цен в России на этой неделе составила 0,2% (4-ю неделю подряд и в 7-й раз за последние 8 недель), в связи с чем мы ожидаем, что в ближайшее время опережающая динамика инфляционных линкеров сохранится. На локальных рынках долга других развивающихся стран изменения доходностей большинства 10-летних бенчмарков вчера не превысили ±3 бп.