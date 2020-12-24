В середине недели рынок США не показал существенной динамики: S&P вырос всего на 7 б. п. На американский рынок продолжает оказывать давление неопределенность по поводу экономических стимулов (в понедельник Дональд Трамп отправил закон о стимулах на доработку). Слабые данные по расходам и доходам населения также не добавляли оптимизма рынку.

EURO STOXX вырос на 1% на фоне позитивных новостей по поводу урегулирования спорных вопросов по Brexit, но все еще находится ниже значений прошлой недели. Существенный рост показали бумаги компаний финансового сектора. Европейские банки подорожали на 2,8%, американские – на 1,6%. Одним из главных аутсайдеров стали акции Alibaba (-8%) после начала антимонопольного расследования со стороны китайского регулятора (The State Administration of Market Regulation).

Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила во вторник, что утвердила план NYSE Group Inc. для так называемого первичного прямого листинга. Он будет совмещать в себе относительную дешевизну прямого листинга с возможностью создания новых акций в рамках IPO и позволит компаниям привлекать средства в рамках этой процедуры.

Технологическим компаниям и другим стартапам вскоре будет разрешено собирать деньги на Нью-Йоркской фондовой бирже, не платя больших комиссионных за андеррайтинг банкам с Уолл-стрит, что угрожает перевернуть то, как первичные публичные размещения акций в США проводились десятилетиями.

До настоящего времени прямой листинг был ограничен, так как в основном использовался корпорациями, которые хотели создать возможность для ранних инвесторов или руководства, получить денежные средства путем продажи акций, в отличие от выпуска новых акций, которые привлекают миллиарды свежих денег. Мы оцениваем это умеренно негативно для инвестиционных банков, положительно для бирж.

Даже если банки не являются андеррайтерами в прямом листинге, они все равно будут получать комиссионные за консультирование компаний, которые становятся публичными.

Согласно плану NYSE, когда акции переходят из рук в руки после начала торгов, новые акции получают приоритет над вторичными. Это даст компаниям больше шансов достичь своих целей по привлечению средств.

Венчурные капиталисты давно выступают за более широкое использование прямого листинга, отчасти потому, что инвесторы, в отличие от IPO не должны ждать истечения периода блокировки, прежде чем они смогут продать свои акции.

TUI опубликовала смешанную отчётность за календарный 3кв20 и 4-й финансовый. Убыток по EBITDA вырос на 16% кв/кв за счёт сегмента туроператора, при этом отельный и круизный бизнесы сократили убыток на 42%, показав большую стабильность. В частности, убыток в сегменте отелей уменьшился на 79%, что, вероятно, связано с действиями компании по загрузке собственных мощностей. Ликвидность на 30.09.2020 составила €4,5 млрд и €3,7 млрд на 30.11.2020, чего должно быть достаточно для погашения €1,9 млрд краткосрочного долга, финансирования части из €2,4 млрд оборотного капитала, а также покрытия операционных убытков (€0,6 млрд в квартал) до лета 2021 года.

Мы оцениваем это умеренно негативно, так как компания подробно не раскрыла данные по круизному и отельному бизнесу, возобновившим операции, а также причины роста убытков по туроператорскому бизнесу.