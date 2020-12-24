Запасы бензина сократились больше оценки API, тогда как аналитики ждали роста. По данным Минэнерго США (EIA), за неделю с 12 по 18 декабря коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 0,56 млн барр. до 499,5 млн барр. Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся более значительно: на 4,7 млн барр. по опросу S&P Global Platts, на 3,0 млн барр. по опросу WSJ (среднее) и на 3,1 млн барр. по опросу Bloomberg (медиана). Диапазон оценок в двух последних опросах – от минус 4,5 до плюс 0,3 млн барр. С другой стороны, во вторник API сообщил о росте запасов на 2,7 млн барр., что означает расхождение на 3,3 млн барр. с данными EIA. Стратегические запасы нефти не изменились – 638,1 млн барр. В Кушинге коммерческие запасы нефти увеличились только на 0,03 млн барр. до 58,4 млн барр. API сообщал о росте на 0,34 млн барр. Запасы уменьшились на Западном побережье (минус 1,0 млн барр.) и на Восточном побережье (минус 0,7 млн барр.), но выросли в регионе Мексиканского залива (плюс 1,2 млн барр.). Коммерческие запасы бензина снизились на 1,13 млн барр. до 237,8 млн барр., что больше оценки API (минус 0,22 млн барр.).

Аналитики, наоборот, ожидали роста запасов бензина. По опросу Platts, рост составил 1,4 млн барр., WSJ – 0,6 млн барр., Bloomberg – 0,8 млн барр. Диапазон оценок по опросам Bloomberg и WSJ – от минус 3,0 до плюс 1,6 млн барр. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн барр. до 148,9 млн барр., больше прогнозов аналитиков. Прогноз по опросу Platts – минус 1,1 млн барр., медиана опроса Bloomberg – минус 1,0 млн барр., среднее в опросе WSJ – минус 1,5 млн барр. Разброс оценок в опросах WSJ и Bloomberg – от минус 3,4 млн барр. до плюс 1,2 млн барр. Что касается API, его оценка (плюс 1,03 млн барр.) не подтвердилась.

Снижение запасов нефти замедлилось по сравнению с предыдущей неделей. На неделе с 12 по 18 декабря среднесуточное снижение коммерческих запасов нефти составило 0,08 млн барр./сутки, что предполагает замедление на 0,37 млн барр./сутки неделя к неделе. При этом оценка добычи не изменилась, а снижение нетто-импорта превзошло снижение переработки. Поскольку рост объема неучтенной нефти превысил изменение каждой из значимых статей, данные не дают возможности выделить причину, по которой снижение запасов нефти замедлилось.

Оценка добычи нефти (с точностью до 100 тыс. барр./сутки) в целом в США и 48 штатах не изменилась: 11,0 млн барр./сутки и 10,5 млн барр./сутки соответственно. Это на 1,9 млн барр./сутки ниже, чем год назад. Для сравнения, прогноз EIA добычи на декабрь – 11,2 млн барр./сутки. Импорт нефти в США вырос на 0,14 млн барр./сутки неделя к неделе до 5,56 млн барр./сутки, а экспорт нефти из страны вырос на 0,47 млн барр./сутки до 3,10 млн барр./сутки. По оценке Platts (cFlow), экспорт должен был вырасти больше – на 0,65 млн барр./сутки до 3,27 млн барр./сутки. В результате нетто-импорт нефти снизился на 0,33 млн барр./сутки до 2,47 млн барр./сутки, что на 12% ниже среднего за последние 52 недели и на 21% – прогноза на декабрь в последнем ежемесячном докладе EIA (STEO). Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов (1,32 млн барр./сутки) достиг максимума за 12 недель, однако в среднем за четыре недели был значительно ниже – всего 0,04 млн барр./сутки по сравнению с 0,67 млн барр./сутки, которые EIA прогнозирует на декабрь.

Неожиданно сократился объем переработки неделя к неделе. Переработка нефти снизилась на 17% год к году и на 1,2% неделя к неделе до 14,01 млн барр./сутки. Средняя загрузка НПЗ уменьшилась на 15,3 п.п. год к году и на 1,1 п.п. неделя к неделе до 78,0%. Снижение загрузки не прогнозировалось аналитиками: по опросам Platts, Bloomberg и WSJ ожидался рост загрузки НПЗ на 0,5–0,7 п.п. неделя к неделе, причем никто из аналитиков в двух последних опросах не прогнозировал ее снижения. На побережье Мексиканского залива (56% переработки) загрузка снизилась на 0,3 п.п. до 80,5%, на Среднем Западе (23% переработки) – упала на 3,6 п.п. до 77,9%, на Западном побережье (13% переработки) – уменьшилась на 0,9 п.п. до 71,4%.

Поставки нефтепродуктов на рынок США сократились на 11% год к году и на 1,3% неделя к неделе до 19,09 млн барр./сутки. При этом поставки бензина просели на 13,8% год к году (на прошлой неделе – на 15,3%) до 8,02 млн барр./сутки, увеличившись на 0,6% неделя к неделе. В среднем за четыре недели поставки бензина упали на 14% год к году до 7,89 млн барр./сутки. Поставки дистиллятов снизились только на 0,9% год к году и выросли на 4,3% неделя к неделе до 4,17 млн барр./сутки. За четыре недели поставки дистиллятов уменьшились на 1,7% относительно уровня годичной давности до 3,84 млн барр./сутки. Поставки авиакеросина упали на 22% год к году и выросли на 47% неделя к неделе до 1,20 млн барр./сутки. За последние четыре недели в среднем их снижение год к году составило 33% (на предыдущей неделе – 36%) до 1,20 млн барр./сутки. Чистый экспорт нефтепродуктов из США вырос на 40% неделя к неделе до 3,78 млн барр./сутки, максимума за 18 недель