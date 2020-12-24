Вчера АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) объявила о достижении договоренности о покупке группы «Электрозавод» за 24,7 млрд руб. В частности, будут приобретены 64,4% АО «Электрозавод» и контроль над 100% ООО «Электрокомбинат». Система инвестирует 11 млрд руб. собственных средств, остальное должны будут вложить партнеры компании, которые пока не раскрывались. Сделка должна быть закрыта до конца года.

Система планирует развивать девелоперские проекты и сохранить производство трансформаторного оборудования. Группе «Электрозавод» принадлежат земельные участки в Москве в районе метро «Электрозаводская» общей площадью 19 га. Компания собирается развивать на них девелоперские проекты, возможно, с участием партнеров. Система является крупнейшим акционером девелопера Эталон (ETLN RX – без рекомендации), но пока не ясно, будет ли он привлекаться в проект. Также Система заявила о планах создать на базе актива производителя трансформаторного оборудования с производством в Москве и Уфе.

Влияние на размер долга на корпоративном уровне незначительно. В последнее время АФК «Система» снижала размер своих финансовых обязательств на уровне корпоративного центра. Так, на конец квартала они составляли 172 млрд руб. (2,2 млрд долл). Соответственно, сделка по покупке группы «Электрозавод» повысит их размер приблизительно на 6%. С учетом успешной продажи акций Детского мира (DSKY RX – без рекомендации) и успешного размещения акций Ozon в этом году Система располагает хорошим потенциалом для инвестиций в новые активы без высоких рисков для своего финансового положения. Наша рекомендация для акций Системы в настоящий момент пересматривается.