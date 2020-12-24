Потенциал роста нефти ограничен
Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent вчера выросли. В плюс сыграли неожиданное сокращение запасов и новости о возможной сделке по Brexit, способствующие снижению доллара. Так, по данным Минэнерго США, запасы сырой нефти снизились на 0,5 млн барр., запасы бензина сократились на 1,1 млн барр., запасы дистиллятов — на 2,3 млн барр. В то же время, мы считаем, что уровни 51-52 долл./барр. по Brent — это максимум на текущий момент, так как фундаментально признаков устойчивого роста спроса не наблюдается. Новый штамм коронавируса может ускорить темпы заражения и привести к новым массовым ограничениям. Этот риск сдерживает потенциал для дальнейшего, более сильного роста цен на нефть.
На сегодня мы ждем Brent ниже — 50-51 долл./барр.
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