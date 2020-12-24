Торги 23 декабря американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 поднялся на символические 0,07%, достигнув 3690 пунктов, Dow Jones прибавил 0,38%, а NASDAQ опустился на 0,29%. Макростатистика оказалась преимущественно хуже ожиданий. Новость о покупке дополнительных 100 млн доз антиковидной вакцины у Pfizer поддержала котировки представителей циклических отраслей. Компании из секторов энергетики и финансов оказались в числе лидеров, прибавив 2,18% и 1,60% соответственно. В технологическом секторе преобладала фиксация позиций: он снизился на 0,85%.

Republic Services объявила о завершении партнерства с Nikola (NKLA: —10,7%) в сфере поставки электрических мусоровозов.

Palantir Technologies (PLTR: +2,3%) заключила контракт с Национальной службой здравоохранения Великобритании на $31,5 млн.

Квартальные результаты Paychex (PAYX: —2,3%) оказались лучше ожиданий, но инвесторы предпочли зафиксировать позиции.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. В фокусе внимания международных инвесторов находится прогресс в переговорах по условиям выхода Великобритании из ЕС. О заключении взаимовыгодной торговой сделки может быть объявлено уже сегодня, что положительно отразится на европейских фондовых площадках и темпах восстановления мировой экономики. Впрочем, Brexit оказывает ограниченное влияние на американский фондовый рынок.

Представители службы, ответственной за проведение прививочной кампании в Штатах (Operation Warp Speed), заявили о более медленном, чем ожидалось, процессе вакцинирования. В настоящее время лишь около 1 млн американцев получили первую из двух доз вакцины, а цель до конца декабря сделать первую прививку 20 млн человек, скорее всего достигнута не будет. Между тем число госпитализированных с коронавирусом в США вплотную приблизилось к 120 тыс., что вдвое выше весенних максимумов. Затягивание процесса вакцинации – один из основных рисков для фондового рынка. По данным соцопросов, около половины американцев не желают прививаться, что может дополнительно усложнить задачу. Сегодня в акциях США ожидается слабая волатильность.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. Японский Nikkei поднялся на 0,54%, китайский CSI300 потерял 0,14%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,16%. Многие европейские площадки сегодня не работают.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,95%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $51,0. Золото колеблется у $1875.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3675-3710 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 61 из 100, но по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря началу массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Перед Рождеством и Новым годом волатильность будет угасать. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка – 3640 пунктов, а сопротивление располагается на отметке 3720 пунктов. В следующие несколько торговых сессий индекс проведет в этом диапазоне, если не появятся новые значимые драйверы. Индикаторы RSI и MACD продолжают формирование «медвежьей» дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется.



