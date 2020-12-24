Вчера в первой половине дня золото торговалось в основном в боковом тренде в пределах $1 860-1 870 за унцию. Однако после начала торговой сессии в США котировки пошли вверх с $1 860 за унцию и нацелились на отметку $1 880 за унцию, которой достигли сегодня утром.

В начале вчерашних торгов котировки желтого металла держались выше технической поддержки, около $1 860 за унцию. Это значит, что инвесторы проигнорировали угрозу Дональда Трампа не подписывать законопроект о фискальном стимулировании для США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поддержала предложение президента увеличить размер выплат физлицам, заявив, что Палата представителей постарается одобрить эти поправки на сегодняшней сессии. Впоследствии поддержку ценам на золото обеспечили новости о том, что Великобритания и ЕС достигли торгового соглашения, о котором будет объявлено сегодня. В итоге британский фунт и евро существенно укрепились к доллару, а это благоприятно для котировок золота.

Сегодня, в преддверии Рождества, торговая активность будет низкой. По нашему мнению, британский фунт и евро могут еще больше укрепиться, если о торговом соглашении Великобритании с ЕС будет объявлено официально. На этом фоне золото сегодня может протестировать уровень сопротивления на $1 888 за унцию; если он будет пробит, котировки могут подняться до $1 904 за унцию.

Тем не менее подъем после объявления о сделке, вероятно, будет краткосрочным, т. к. после этого инвесторы сосредоточатся на неблагоприятных данных по коронавирусу и на возможности ухудшения экономической ситуации в мире в ближайшие недели. Соответственно, наши аналитики по валютному рынку отмечают, что, хотя сегодня пара EUR/USD может вырасти до 1,225, в конце декабря — начале января евро может отступить до $1,20, что, в свою очередь, приведет к отступлению цен на золото ниже уровня поддержки $1 862 за унцию и к формированию следующей поддержки на уровне $1 845 за унцию.



