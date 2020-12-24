Снова растет инфляция. Уже третью неделю декабря потребительские цены растут по 0,2%. Годовые темпы роста составили 4,7%. Таким образом, нетрудно подсчитать, при сохранении этих темпов повышения цен к концу года уровень потребительской инфляции выйдет почти на 5%. Гэп между ключевой ставкой и инфляцией увеличится до 75 б.п.

Да, пока некритично. Возможно, Банк России может еще месяц с лишним (до очередного заседания в феврале) закрывать на это глаза. Им можно. А вот инвесторы, видимо, спокойными не будут.

Доходности по нашим ОФЗ постоянно идут вверх, население потянулось в магазины за товарами длительного пользования. Люди не разбираются в тонкостях монетарной политики, они действуют на уровне инстинктов, а инстинкты подсказывают, что в 2021 году нас ждет какой-то очень нехороший финансовый сценарий.