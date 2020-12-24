Тревожный рост инфляции
Снова растет инфляция. Уже третью неделю декабря потребительские цены растут по 0,2%. Годовые темпы роста составили 4,7%. Таким образом, нетрудно подсчитать, при сохранении этих темпов повышения цен к концу года уровень потребительской инфляции выйдет почти на 5%. Гэп между ключевой ставкой и инфляцией увеличится до 75 б.п.
Да, пока некритично. Возможно, Банк России может еще месяц с лишним (до очередного заседания в феврале) закрывать на это глаза. Им можно. А вот инвесторы, видимо, спокойными не будут.
Доходности по нашим ОФЗ постоянно идут вверх, население потянулось в магазины за товарами длительного пользования. Люди не разбираются в тонкостях монетарной политики, они действуют на уровне инстинктов, а инстинкты подсказывают, что в 2021 году нас ждет какой-то очень нехороший финансовый сценарий.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201224/832670021.html