Участники рынка уверенно взяли курс на 2021 год и ничто не может свернуть их с этого пути. Даже президент Трамп со своими выкрутасами типа «подпишу – не подпишу антиковидный закон по стимулированию» никого не смущает. Индексы уверенно стоят около нулевых отметок. А собственно большего и не надо. Если учесть, что текущие уровни находятся вблизи исторических максимумов. Более того, эти максимумы, несмотря на фактически нулевую динамику все равно день за днем переписываются и котировки загоняются все выше и выше. Вот и вчера, индекс NASDAQ вновь умудрился переписать свой абсолютный исторический максимум – в 6-й раза за последние 8 торговых сессий!

Вообще, рынок весь вчерашний день держался очень уверенно и никаких поползновений вниз не наблюдалось. Лишь буквально в последние минуты торгов мы увидели небольшой «нырок» вниз. Причем особого повода для этого не было – просто так, на всякий случай. В итоге мы успешно пережили еще один день и еще на один день стало меньше до Нового года. Чего собственно и добиваются сейчас большинство участников рынка.

На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции нефтегазовых компаний, которые в среднем выросли на 2,17%. Весь рост случился после выхода очень даже неплохих данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Если акции мейджоров – нефтяных гигантов Exxon Mobil (XOM, +1,28%) и Chevron (CVX, +1,58%) отреагировали на это более-менее спокойно, то акции более мелких нефтяных компаний бурно радовались росту нефтяных котировок после 3-дневного падения и выросли на 3, 5 и даже более чем на 8% (Diamondback Energy (+8,51%)).

Также одними из лучших вчера на рынке по итогам дня были акции крупнейших банков, где после небольшой паузы возобновился рост котировок, связанный с тем, что ФРС разрешила банкам вновь проводить выкуп собственных акций. За счет этого вчера капитализация ведущей банковской четверки поднялась в среднем на 3%. Лучшим же среди них бы банк Wells Fargo (WFC, +4,80%), чьи акции улетели вверх почти на 5%.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 23 декабря было заключено почти 1,2 млн. сделок с акциями 1 393 эмитентов на общую сумму 1,3 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Абсолютно спокойный предпраздничный день. Такое впечатление, что большинство участников рынка закрылись от внешнего мира и не желают ничего ни видеть, ни слышать. Там на горизонте прыгает какой-то Трамп со своими бредовыми идеями. А с другой стороны старушка Британия все никак не может найти достойный повод для развода с Европой. Хотя что касается последнего, то, кажется, Брекситу все же быть! Это, конечно, важные вещи, но только не в канун Рождества. Тем более Рождества после такого сумасшедшего 2020 года. Поэтому торги сегодня будут проходить тихо и абсолютно спокойно по сокращенной программе, так как время основной торговой сессии сокращено на 3 часа. Главная цель этих торгов – не нарушить сложившегося в последние дни баланса. Все хорошо и все будет хорошо. Верьте, люди! Верьте, инвесторы! А заработать деньги мы еще успеем.

Поэтому всех с Рождеством и хорошего отдыха в ближайшие 3 дня!



