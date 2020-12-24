Норильский никель, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди 1 декабря провел ежегодный День инвестора. Руководство компании представило инвестиционному сообществу актуальную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё стратегическое видение бизнеса компании в течение следующих 10 лет с особым фокусом на устойчивое развитие и экологичность. 

Металлургический завод "Надежда" в Норильске

"Норникель" направит 90 миллионов евро на модернизацию завода

После аварии по разливу дизельного топлива из цистерны на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая 2020 г., в июне и июле произошло еще ряд неблагоприятных для компании инцидентов, которые стали серьезной проверкой качества управления экологическими рисками Норникеля. Компания уже планомерно реализует Серный проект,  который ставит целью снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале в 10 раз в 2025 г.

Теперь, когда основные этапы программы очистки окружающей среды после разлива дизельного топлива завершены и реализован план восстановления окружающей среды, компания должна договориться с российским регулятором в лице Росприроднадзора. Речь идет о штрафе в размере $2,1 млрд и хотя 100%-я выплата этой суммы считается наиболее консервативным сценарием развития событий, ситуация наглядно показывает, что экологические катастрофы дорого обходятся.

Выплатит ли "Норникель" дивиденды?

Акции Норникеля упали в цене на 11,6% на фоне сообщений об аварии в мае этого года и только совсем недавно вернулись к своим докризисным уровням. До сих пор мы не наблюдали сильного снижения ESG-рейтингов Норникеля после аварии со стороны рейтинговых агентств, что говорит о том, что компания ответственно подошла к восстановлению окружающей среды после аварии и предотвращению подобных аварий в будущем. Амбициозная стратегия компании предполагает общий объем инвестиций на уровне $27 млрд на ближайшие 10 лет, из которых около $5,5 млрд (20%) будет направлено на проекты по снижению негативного влияния на окружающую среду.

Полная компенсация ущерба от аварии не приведет "Норникель" к финансовым проблемам

Тем не менее, не следует игнорировать предыдущие достижения компании в этой сфере. Компания сократила прямые и косвенные выбросы углекислого газа на 70% в сравнении с уровнем 2010. По данным компании за 2019, общий объем выбросов парниковых газов составил 9,9 млн т – это гораздо ниже среднего показателя у компаний по отрасли. В рамках Серной программы 2.0 выбросы плавильного цеха в поселке Никель сокращены на 60% к 10М20 в сравнении с 2015. Стратегически компания намерена сократить выборосы SO2 на Кольской ГМК на 85% к 2021 и в Заполярном филиале – на 90% к 2025. Доля электроэнергии Норникеля, генерируемая из возобновляемых источников, составила в среднем 42% в 2017-2019 гг. 

Норникель может перейти к краткосрочной коррекции

В 2021 компания планирует установить экологические цели на 2030 и расширить KPI менеджмента с учетом динамики экологических показателей бизнеса. Ключевые стратегические инициативы компании теперь предусматривают меры по снижению последствий/рисков, связанных с производством, на водные ресурсы, почву, а также биоразнообразие.

Намеченный рост производства и реализация Серного проекта 2.0 – это вызовы, которые поставила перед собой компания, намереваясь стабилизировать выбросы парниковых газов на уровне не более 10 млн т СO2 при увеличении производства цветных металлов на 20-30% и металлов платиновой группы на 40-50% к 2030 г.