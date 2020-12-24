Норильский никель, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди 1 декабря провел ежегодный День инвестора. Руководство компании представило инвестиционному сообществу актуальную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё стратегическое видение бизнеса компании в течение следующих 10 лет с особым фокусом на устойчивое развитие и экологичность.

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Теперь, когда основные этапы программы очистки окружающей среды после разлива дизельного топлива завершены и реализован план восстановления окружающей среды, компания должна договориться с российским регулятором в лице Росприроднадзора. Речь идет о штрафе в размере $2,1 млрд и хотя 100%-я выплата этой суммы считается наиболее консервативным сценарием развития событий, ситуация наглядно показывает, что экологические катастрофы дорого обходятся.

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Намеченный рост производства и реализация Серного проекта 2.0 – это вызовы, которые поставила перед собой компания, намереваясь стабилизировать выбросы парниковых газов на уровне не более 10 млн т СO2 при увеличении производства цветных металлов на 20-30% и металлов платиновой группы на 40-50% к 2030 г.