"Газпром" вновь под давлением санкционных рисков
К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,42% до 3238,55 п., а РТС повышался на 0,28% до 1370,64 п. Отечественный рынок начинал день в плюсе, но затем сполз в минус во многом из-за давления на акции «Газпрома». Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 31 млрд рублей к середине дня. Худшим был сектор химии и нефтехимии, теряя более 2,1%. Нефть и газ, транспорт и электроэнергетика теряли от 0,6% и более. В плюсе оставались металлы и добыча, а также потребительский сектор, но рост там не превышал 0,3%. В остальном можно говорить о спокойных торгах без больших идей, хотя в Европе надеются получить вести с переговоров Евросоюза и Великобритании по торговой сделке.
Акции «Газпрома» теряли более 1,4%. Появление в СМИ информации о спешной подготовке новых санкций США против «Северного потока-2» вновь ухудшает ожидания по бумаге. Впрочем, если предыдущие санкции вызвали недовольство Германии, то новые могут ещё больше ухудшить отношения Вашингтона и Берлина. «Газпром нефть» планирует инвестиции в 2021 году на уровне 381 млрд рублей, что почти совпадает с объёмами текущего года. В составе индекса МосБиржи лидерами роста были ММК, «Магнит», iQIWI, «АЛРОСА» и «Детский мир». Слабее всех были «ФосАгро», «Газпром», привилегированные Сбербанк, «Россети» и АФК «Система».
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201224/832671350.html