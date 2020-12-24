К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,42% до 3238,55 п., а РТС повышался на 0,28% до 1370,64 п. Отечественный рынок начинал день в плюсе, но затем сполз в минус во многом из-за давления на акции «Газпрома». Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 31 млрд рублей к середине дня. Худшим был сектор химии и нефтехимии, теряя более 2,1%. Нефть и газ, транспорт и электроэнергетика теряли от 0,6% и более. В плюсе оставались металлы и добыча, а также потребительский сектор, но рост там не превышал 0,3%. В остальном можно говорить о спокойных торгах без больших идей, хотя в Европе надеются получить вести с переговоров Евросоюза и Великобритании по торговой сделке.

Акции «Газпрома» теряли более 1,4%. Появление в СМИ информации о спешной подготовке новых санкций США против «Северного потока-2» вновь ухудшает ожидания по бумаге. Впрочем, если предыдущие санкции вызвали недовольство Германии, то новые могут ещё больше ухудшить отношения Вашингтона и Берлина. «Газпром нефть» планирует инвестиции в 2021 году на уровне 381 млрд рублей, что почти совпадает с объёмами текущего года. В составе индекса МосБиржи лидерами роста были ММК, «Магнит», iQIWI, «АЛРОСА» и «Детский мир». Слабее всех были «ФосАгро», «Газпром», привилегированные Сбербанк, «Россети» и АФК «Система».



