На старте сессии рубль продемонстрировал небольшое кратковременное ослабление из-за на умеренного ухудшение внешнего фона. Однако затем российская валюта устремилась вверх, реагируя на восходящий импульс мировых рынков и нефти.

Новая антироссийская риторика со стороны США, в том числе направленная против «Северного потока 2», вызвала лишь небольшое и кратковременное воздействие на рублевые активы. Инвесторы готовы избавляться от них только при реальной угрозе новых санкций, учитывая сложившиеся благоприятных рыночные условия, особенно в сырьевом секторе, создающие повышенный спрос на российские акции, что приводит к притоку иностранной валюты, способствуя укреплению рубля.

Правда, эта тенденция пока обходит стороной российский долговой рынок, который остается под давлением. Но отчасти, возможно, это обусловлено перетоком средств из облигаций в акции. Индекс ОФЗ RGBI на открытии попытался уйти вверх, но быстро снизился, находясь в небольшом плюсе около достигнутого вчера полуторамесячного минимума.

Валюты развивающихся стран в большинстве своем находятся в умеренном плюсе, торгуясь в узком диапазоне. Позитивной динамике сектора способствует очередное снижение доллара США, произошедшее в начале дня, после чего он также «залег в боковик».

Еще в начале наших торгов ситуация на глобальных площадках стала ухудшаться, особенно на нефтяном рынке. Однако это вызвало лишь несколько небольших откатов от новых вершин рубля, после чего он продолжил рост.

Сегодня некоторые крупные биржи не торгуют в связи с предстоящим Рождеством, завтра большинство ключевых площадок будет закрыто на праздничный выходной. В связи с этим важной макростатистики не ожидается. Поэтому активность на мировых рынках будет пониженной, в том числе и у нас. Однако какие-либо новостные драйверы способны вызвать всплеск волатильности.

Одной из таких тем может выступить ситуация вокруг сделки между Великобритании и ЕС по их взаимоотношениям после брексита. Последние сигналы от сторон свидетельствуют о том, что уже сегодня переговоры могут завершиться положительно. Это выступает одним из факторов сохранения оптимизма на глобальных площадках.

Нефть сдает позиции

В начале дня нефтяные цены повышались, обновив вчерашние вершины, однако утром перешли к нисходящей динамике. В данный момент котировки Brent торгуются около отметки $50,8, теряя 0,7%.

В отсутствие свежих драйверов роста нефтяной рынок решил взять паузу, скорректировав мощное восходящее движение предыдущей сессии. При этом инвесторы не замечают слабости доллара, которая способствует повышению других сырьевых товаров.

Доллар пытается скорректировать очередной провал

В начале дня американская валюта активно снижалась, после чего вернула часть утраченных позиций, перейдя к консолидации. К текущему моменту подъем ускорился, сейчас индекс доллара (DXY) несет небольшие потери около отметки 90,3 п.

Европейская валюта на старте четверга продемонстрировала поступательный рост, но затем стала сдавать позиции. В данный момент пара EUR/USD торгуется без существенных изменений вблизи уровня 1,220.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробила поддержку 74,55, после чего ускорила снижение. Следующим техническим препятствием для этого движения может выступить область 73,98–74,05.



