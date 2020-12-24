Сегодня торги проходят в спокойном режиме – «доигрываем фондовый тайм» 2020 года. Индекс МосБиржи снизился на 0,5%. Завтра Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq будут закрыты на Рождество. Мы будем считывать настроения мировых бирж с Шанхайской и Токийской бирж. Активность торгов завтра снизится. Мыслями инвесторы уже в 2021 году.

Индекс МосБиржи на дневных графиках находится в зоне быков, и одновременно в режиме коррекции к ноябрьскому росту. В плюс нашему рынку можно зачесть, что за исключением некоторых акций IT сектора у нас нет «пузырей», а на рынке США пузырей много. Если мировые рынки в следующем году будут снижаться из-за новых порций негативных новостей по коронавирусу или из-за кризиса плохих долгов, не отраженных на балансах, то наш рынок будет снижаться медленнее, чем рынок США. В минус нашему рынку надо зачесть, что он сильно уязвим перед санкционным давлением и по-прежнему сильно зависим от нефтяных цен. Индекс РТС не смог восстановиться до уровня начала года только потому, что цены на нефть не восстановились.

Американские акции из высокотехнологичного сектора сейчас лучше не покупать. Отечественные акции надо покупать выборочно – или эти акции имеют защиту от санкций как Норильский Никель, или это компании бизнес которых в последние годы устойчиво растет (МосБиржа, Сбербанк). Обязательно в портфеле должны быть активы, привязанные к ценам на золото. Для спекулянтов же должны быть интересны акции Аэрофлота. Появление новых лекарств от коронавируса будет вызывать новые его штаммы. А новые штаммы будут вызывать микрокризисы авиаиндустрии, поэтом я жду от Аэрофлота спекулятивной динамики.

Интересна для меня покупка на линии ранее пробитого наверх «быками» тренда в районе 65 на данный момент. Долгосрочная цель роста 78-80, также есть промежуточное сопротивление 71. Акции Сбербанка имеют сильные поддержки 250 и 257. Мои ожидания, что снижение прекратится как только котировки войдут в зону поддержки 263-265 не оправдались. Сопротивление сейчас находится на уровне 290. Пока эта акция находится в зоне быков на дневных графиках и в ней лучше работать «от покупки».