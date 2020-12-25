В четверг цены ОФЗ практически не изменились, доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 5,95% годовых. Рынок нейтрально отреагировал на подписание торгового соглашения между Великобританией и ЕС, а также на повышение склонности к риску на глобальных рынках и укрепление рубля. Учитывая рост инфляции (4,8% в декабре по сравнению с 4,4% в ноябре), инвесторы не спешат увеличивать позиции в ОФЗ. К тому же сказывается сокращение запасов ликвидности у банков, которые в этом году уже значительно нарастили вложения в ОФЗ. По данным ЦБР в ноябре нерезиденты увеличили инвестиции в ОФЗ на 150 млрд руб., что способствовало снижению доходности 10-летних ОФЗ примерно на 35 б.п. Всего же за 11 месяцев этого года нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 0,3 трлн руб., российские игроки – на 4,6 трлн руб.

По мере приближения новогодних выходных ожидаем снижения торговой активности и стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней.