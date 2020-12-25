Вчера Брюссель и Лондон наконец заключили историческую торговую сделку, закрепляющую формальный выход Великобритании из состава Евросоюза. Согласованные условия Брекзита позволяют Великобритании с 1 января 2021 г. осуществлять свободную (без дополнительных тарифов и квот) торговлю товарами. На сферу услуг, включая финансовые услуги, это не распространяется. В остальном вчерашний день прошел спокойно в преддверии Рождества. Определенное внимание рынка привлек к себе Центральный банк Турции, который на втором заседании подряд повысил ставку недельного репо – с 15% до 17%. Аналитики ожидали, что ставка будет повышена не более чем на 150 бп. Турецкий регулятор также заявил о намерении сохранить жесткий курс денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на более низком уровне. В качестве проинфляционных рисков центробанк отметил слабость национальной валюты, высокий внутренний спрос и рост цен на сырьевые товары, включая продовольствие. Инвестиционное сообщество позитивно восприняло решение Центрального банка Турции, посчитав, что оно повышает доверие к новому руководителю центробанка, вступившему в должность накануне предыдущего заседания. На этом фоне турецкая лира вчера подорожала к доллару на 0,7%.

Индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM вчера снизился на 0,4%, а сводный индекс Шанхайской фондовой биржи опустился на 0,6%. Тем временем Nikkei 225 вырос на 0,5%, FTSE 100 и STOXX 600 прибавили по 0,1%, а S&P 500 поднялся на 0,4%. Индекс волатильности VIX снизился еще на 2 пункта, до 21,5, почти достигнув 9-месячного минимума. Доходности казначейских облигаций США снизились на 1–2 бп, в том числе 10-летние UST закрылись на отметке 0,92%. Индекс цен на сырьевые товары Bloomberg Commodity не изменился, однако цена нефти Brent повысилась на 0,2% (до 51,3 долл./барр.), а золото подорожало на 0,6% (до 1883 долл. за унцию).

Индекс доллара вчера снизился на 0,1%. Евро закрылся на прежнем уровне, тогда как британский фунт укрепился по отношению к доллару на 0,4%. Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно. Южноафриканский ранд и бразильский реал ослабли относительно доллара на 0,1–0,2%, китайский юань и индийская рупия укрепились на 0,2–0,3%, тайский бат подорожал на 0,5%, мексиканское песо – на 1%. Рубль второй день подряд лидировал среди EM валют, укрепившись к доллару на 1,4%, до 73,92. Мы полагаем, что основную поддержку рублю оказали экспортеры, которые, вероятно, увеличили предложение иностранной валюты перед пятничной уплатой НДС, НДПИ и акцизов. Объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже остался близким к среднедневному показателю за последний месяц, составив 3,3 млрд долл.