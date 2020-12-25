"Быки" верят в силу "ралли Санта-Клауса"
Большинству долгосрочных инвесторов действительно не нужно тратить время, чтобы анализировать то, что может произойти на фондовом рынке в течение чрезвычайно короткого рождественского периода.
Рынок в эти дни двигают не фундаментальные факторы. В фокусе внимания приближающийся Новый год, праздничные траты. Трейдеры уже в отпуске, организации, сводят бухгалтерские отчеты перед праздниками, но «быки» верят в силу «ралли Санта-Клауса».
Согласно данным Stock Trader's Almanac, «ралли Санта-Клауса» в среднем с 1969 года повышало индекс S&P 500 на 1,3% в год.
В 2020 году опасения по поводу нового варианта коронавируса и слабые экономические показатели оказали давление на акции в последние дни перед католическим Рождеством: индекс S&P 500 упал на 0,7% с момента достижения рекордных максимумов 17 декабря.
Впрочем, это нормальная ситуация после бурного роста индексов – инвесторы фиксируют прибыль.
Повлияла и макростатистика, согласно данным, опубликованным во вторник, потребительское доверие в США упало в течение второго месяца подряд в декабре, что отражает влияние второй волны коронавируса. Последние торги на этой неделе в США открылись ростом индексов. В пятницу торги в США, Европе и частично в Азии проходить не будут.
Рассчитываем на завершение предрождественской торговой сессии вблизи 3700 п. Близкая к нейтральной динамика в течение последних торговых сессий создает благоприятную техническую картину для роста в краткосрочной перспективе.
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