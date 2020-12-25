Федеральное казначейство вчера провело два депозитных аукциона с погашением в следующем году, с лимитом по 200 млрд руб. каждый и фиксированной базовой ставкой в 4,05%. Суммарный спрос по двум инструментам составил 744 млрд руб. Более острая конкуренция возникла за средства, размещавшиеся на чуть более длинный срок в 26 дней: заявок поступило на сумму 462 млрд руб., ставка отсечения составила 4,06%, а максимальная предложенная ставка достигла 4,21%. На аукционе 24-дневных депозитов суммарный спрос составил 282 млрд руб., ставка отсечения соответствовала базовой ставке, а максимальная предложенная ставка (4,08%) оказалась лишь немного выше.

Вопреки нашим ожиданиям, спрос на однодневное репо с Федеральным казначейством опять превысил установленный лимит (400 млрд руб.), составив 452,7 млрд руб.

Мы полагаем, что сегодня лимит по данному инструменту вновь будет выбран полностью, учитывая предстоящую сегодня уплату налогов и тот факт, что средства, размещенные на корсчетах банков в ЦБ, останутся там и в выходные, что улучшит ситуацию с нормативом усреднения. Сегодня, помимо однодневного репо, Казначейство проведет аукцион 35-дневного репо на сумму 200 млрд руб., спрос на котором, как мы ожидаем, существенно превысит предложение. На первом аукционе репо с погашением в следующем году, который состоялся в минувший понедельник, при лимите в 200 млрд руб. спрос составил 208 млрд руб., но тогда средства предлагались на более короткий срок в 23 дня.

Ставки денежного рынка в четверг опять существенно не изменились. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, находилась вблизи уровня среды (4,20%), а средняя стоимость однодневного долларового свопа снизилась на 1 бп, до 3,99%. Мы ожидаем, что на фоне уплаты налогов RUONIA сместится ближе к уровню ключевой ставки ЦБ или даже поднимется выше нее. Операции свопов сегодня не проводятся в связи с началом рождественских праздников в западных странах. Трехмесячная ставка MosPrime второй день подряд теряла 1 бп, достигнув 4,92%. Котировки FRA и короткие ставки процентных свопов остались на прежних уровнях, тогда как среднесрочные и длинные ставки IRS опустились на 1–3 бп (в том числе 5-летняя составила 5,85%, а 10-летняя – 6,43%). Кросс-валютные ставки отклонились от предыдущих значений не более чем на 1 бп: в терминах OIS годовая ставка NDF составила 4,08%, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа – 4,56%.

По нашим оценкам, запас свободных резервов в банковской системе увеличился примерно до 500 млрд руб. Однако значительную часть этой суммы составляют однодневные заимствования у Федерального казначейства. По бюджетному каналу за период по 23 декабря включительно в систему поступило, по нашим оценкам, 1,1 трлн руб., и, следовательно, еще 800–900 млрд руб. должно поступить из бюджета до конца года. Сегодня эффект от бюджетных вливаний будет отрицательным в связи с наступлением срока уплаты ключевых налогов. По нашим расчетам, в последнюю неделю года по бюджетному каналу в банковскую систему может поступить до 1,1 трлн руб.

Между тем вчера рассчитываемый Банком России индикатор ликвидности опустился до —412 млрд руб., в соответствии с нашими ожиданиями. Как мы отмечали в обзоре Валютный рынок и ставки за 23 декабря, хоть это и временное явление (к концу года, как мы ожидаем, в системе восстановится структурный профицит ликвидности в размере не менее 500 млрд руб.), оно, тем не менее, отражает более долгосрочную тенденцию к снижению уровня рублевой ликвидности.