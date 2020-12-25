Трейдеры драгоценными металлами следят за судьбой пакета финансовой помощи в США, одобренного Конгрессом в понедельник, но в настоящее время он лежит неподписанным на столе президента Дональда Трампа. Президент неожиданно наложил вето на крупный законопроект о расходах на оборону США и отложил одобрение пакета финансовых стимулов для американцев. Впрочем, это не сильно повлияло на настроения инвесторов.

Локальный бычий тренд в золоте продолжается, в связи с принятием пакета помощи усиливаются инфляционные ожидания. Они подогревают аппетит к покупке защитных активов. Это прямое следствие попыток правительства США решить проблемы, связанные с COVID-19 за счет увеличения расходов.

Поддержало рынки, в том числе драгметаллов, достижение компромисса между ЕС и Великобританией по вопросу отношений после Brexit. Об соглашении на пресс-конференции в Брюсселе официально заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В среднесрочной перспективе это благоприятно для котировок золота.

В период Рождества и Нового года торговая активность будет пониженной. Это не означает отсутствия сильного движения в котировках. Скорее наоборот, они вероятны, но не будут напрямую связаны с фундаментальными факторами. Спекулятивная составляющая начнет преобладать.

В связи с этим диапазон движения котировок золота может расшириться до $1820-1960 за тройскую унцию в течение ближайших двух недель.



