Новые санкции против "Северного потока 2" могут осложнить его реализацию
Очередные санкции против газопровода "Северный поток 2", которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа, способны осложнить реализацию проекта, но и Россия, и Европа заинтересованы в его завершении. Такое заявление было сделано в Кремле.
На новостях об очередных возможных препятствиях реализации главного проекта акции Газпрома вчера находились под давлением. Тем не менее, мы в базовом сценарии полагаем, что проект будет реализован и ждем 15 января. На эту дату запланирована укладка труб в датских водах. Сухопутная часть проекта завершена, осталось проложить 160 км труб.
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