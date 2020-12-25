Очередные санкции против газопровода "Северный поток 2", которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа, способны осложнить реализацию проекта, но и Россия, и Европа заинтересованы в его завершении. Такое заявление было сделано в Кремле.

На новостях об очередных возможных препятствиях реализации главного проекта акции Газпрома вчера находились под давлением. Тем не менее, мы в базовом сценарии полагаем, что проект будет реализован и ждем 15 января. На эту дату запланирована укладка труб в датских водах. Сухопутная часть проекта завершена, осталось проложить 160 км труб.