Ростелеком сообщил, что ВТБ инвестирует 35 млрд руб. в РТК-ЦОД (дочернее подразделение Ростелекома, объединяющее центры обработки данных и облачные активы) и получит долю 44,8% при коэффициенте "стоимость предприятия/EBITDA 2020" сделки на уровне 7,8. Часть средств будет направлена на сокращение долга РТК-ЦОД (точная величина не раскрывается), а остальное — на будущие капиталовложения и инвестиции, включающие развитие региональной сети ЦОД и разработку новых облачных решений. По информации Ростелекома, переход государственных и корпоративных клиентов различного масштаба на модели подписки на ИТ- и облачные услуги является основным фактором роста для РТК-ЦОД. Дополнительным драйвером роста, как ожидается, станет развитие проектов цифровой экономики на фоне спроса на хранение и обработку цифровых данных, связанных с мобильностью, ИИ, аналитикой, интернетом вещей и периферийными вычислениями. В начале 2021 года Ростелеком планирует провести телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков, на которой прокомментирует условия сделки и перспективы основных ЦОД и направлений облачного бизнеса в рамках Ростелекома.

Как ожидается, сделка будет закрыта до конца 2020 года. Ее условия также предусматривают возможность провести IPO центров обработки данных Ростелекома в ближайшие три года.

Мы считаем эту сделку очень позитивным событием для Ростелекома, которое позволит ему выявить стоимость (хотя коэффициент "стоимость предприятия/EBITDA 2020" на уровне 7,8 не выглядит высоким, он в два раза превышает текущее значение аналогичного мультипликатора Ростелекома) облачного бизнеса/центров обработки данных и немного сократит долговую нагрузку Ростелекома (чистый долг примерно в 2,6 раза превышает EBITDA), т. к. долг РTK-ЦОД консолидируется в составе результатов Ростелекома.