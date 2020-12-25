Госдума приняла в третьем чтении с некоторыми поправками закон, предусматривающий создание единого регулятора азартных игр и изменение налогообложения букмекеров. В итоговой версии остались положения о подотчетности букмекеров единому регулятору и об обработке платежей по ставкам в едином процессинговом центре (основной фактор риска для QIWI), но учредителем единого регулятора предполагается сделать Росимущество (в первом чтении это должен был быть Минфин). Документ также меняет базу расчета целевых вычетов, которые букмекеры уплачивают спортивным федерациям: с текущих 5% выручки, но не менее 15 млн руб. за квартал каждой спортивной лиге и федерации, до 1,5% от суммы принятых ставок, но не менее 30 млн руб. за квартал, в общей сложности для всех спортивных лиг и федераций (в первом чтении речь шла о "до 1% от суммы принятых ставок, но не менее 5 млн руб. за квартал каждой спортивной лиге и федерации").

Наше мнение. Новый закон мог бы весьма негативно отразиться на доходах QIWI от букмекерского сегмента, которые обеспечивают, по нашим оценкам, около 40% чистой выручки компании от платежных услуг. Впрочем, он может оказаться и позитивным для компании — QIWI может стать единым процессинговым центром платежей для всей букмекерской индустрии (сейчас QIWI — один из двух таких центров; соответствующее предложение уже направлено в правительство). Впрочем, в любом случае изменения в законодательстве негативно скажутся на доходности ставок, так как букмекеры будут искать способы оптимизации издержек).



