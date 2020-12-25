ОФЗ: на прежних уровнях
Изменения доходностей ОФЗ вчера ограничились диапазоном в ±5 бп при очень низкой торговой активности. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 13 млрд руб. (0,7x среднедневного показателя за последний месяц), но из этой суммы на долю среднесрочных и длинных выпусков с фиксированным купоном пришлось всего 2 млрд руб. Доходность 19-летнего ОФЗ-26230 снизилась на 1 бп (до 6,48%), доходность 11-летнего ОФЗ-26218 не изменилась (6,08%), в то время как реальная доходность 10-летнего инфляционного линкера ОФЗ-52003 (YTM 2,43%) снизилась на 4 бп – в результате показатель 10-летней вмененной инфляции повысился до 3,43%.
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