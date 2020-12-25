Следующий год пройдет под знаком восстановления экономик и поэтому он должен стать более благоприятным, чем нынешний, особенно для относительно недорогих развивающихся рынков. То же самое касается их валют, пострадавших в этом году.

Низкие процентные ставки в экономике, дополнительные бюджетные стимулы в развитых странах — субсидии, налоговые льготы, денежные вливания и проч. — смещают акценты инвесторов от дорогих акций в сторону недооцененных.

В свою очередь, долговые рынки имеют ограниченный потенциал роста и могут принести инвестором меньшую прибыль. Но при разумной диверсификации вложений и грамотном выборе на рынках евробондов также можно найти интересные идеи. На развивающихся рынках можно собрать 3-4 летний портфель интересных эмитентов в корпоративных облигациях, например, из эмитентов из Латинской Америки или Азии, где доходность еврооблигаций колеблется на уровне 3-4% в долларах.

2020 год кардинально изменил привычки людей. Эпидемия коронавируса и вызванные ей локдауны в большинстве стран мира усилили переход к цифровой экономике. Акции технологических компаний били рекорды, показывая уверенный рост даже в период общего экономического спада.

В 2021 г. эта тенденция может ослабнуть, дав возможность восстановиться более традиционным секторам. Но привычки людей, сформированные в этом году и повлиявшие на рост онлайн-продаж, а также удаленный формат работы не исчезнут навсегда и продолжат менять инвестиционный ландшафт.

Это значит, что в долгосрочной перспективе в приоритете у инвесторов будут не акции традиционных компаний, а технологических.

Рынок акций (больше) и рынок облигаций (меньше) зависят от темпов возвращения мировой экономики к нормальному функционированию и дополнительных мер поддержки со стороны государства. Возросшие дефициты бюджетов, потребность в рыночных заимствованиях при высоких уровнях долга в большинстве стран, будут сдерживать дальнейшее снижение доходностей по внутреннему долгу, в частности в США.

Пока сложно сказать, будет ли введен в США механизм контроля кривой по японскому варианту (таргетирование уровня доходности на долговом рынке за счет прямого выкупа или продажи с рынка гособлигаций), но программа нового президента США Джо Байдена потребует значительного увеличения дефицита бюджета страны, и, значит, наращивание госдолга.

А это, в свою очередь, может оказать давление на ставки, поскольку кривая UST (US treasuries, государственные облигации США) является основной для формирования ставок долгового рынка в долларах.

Еще один фактор, который будет влиять на финансовые рынки в 2021 год — это производственный гэп, возникший из-за резкого сокращения потребительского спроса в период пандемии. Мы не ждем развития инфляционных трендов, но видим предпосылки к единовременному всплеску потребительской активности в мире. Это также увеличит волатильность “длинных” ставок на рынке UST.

Все эти тенденции могут отразиться и на рынке рублевых облигаций: Минфин продолжит занимать за счет выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). Сумма заимствований несколько снизится по сравнению с 2020 г, что также окажет сдерживающее влияние на доходность ценных бумаг. Кроме того, Минфин, с нашей точки зрения, может сместить акцент на облигации с постоянным купоном для обеспечения большей стабильности в обслуживании внутреннего долга.

Золото в новом году уже не будет показывать такого роста как в нынешнем, его потенциал весьма ограничен.

Это объясняется просто: золото — это инструмент хеджирования рисков в период кризисов, с восстановлением экономик оно теряет спрос.

Вместе с тем низкие ставки и бюджетные стимулы толкают инвесторов искать альтернативные источники вложения средств — например, криптовалюты. Рекордно низкие ставки по ипотеке могут привести к дальнейшему росту рынка недвижимости, но его потенциал невысок из-за низкого роста реальных доходов населения.

В пандемию крупные инвесторы, как ни странно, стали менее осторожны. Кроме того, увеличилось число непрофессиональных инвесторов. Все они понимали, что правительства и Центробанки вводят все новые меры поддержки, чтобы избежать кризиса в мировой финансовой системе.

Но такое поведение может представлять риск в дальнейшем: непрофессиональные инвесторы более, чем профессиональные подвержены панике в случае локальных кризисов. Это может привести к более значительной коррекции на рынке.



