Доля вложений нерезидентов в ОФЗ продолжила сокращаться. Согласно опубликованным вчера данным, доля нерезидентов в госбумагах по состоянию на конец ноября составила 23,7%, уменьшившись за месяц на 0,3 п.п. Доля продолжает сокращаться непрерывно с конца мая, когда она равнялась 31,8%, но отток средств зарубежных инвесторов был зафиксирован только в июле и сентябре. В остальное время наблюдался приток, но из-за того что Минфин активно наращивал объемы размещения, доля нерезидентов уменьшалась. В ноябре приток средств нерезидентов составил 150 млрд руб., номинальный объем ОФЗ за это время вырос на 786 млрд руб. Всего же с начала года вложения иностранных инвесторов в ОФЗ увеличились на 343 млрд руб. В следующем году ожидать массированного притока средств нерезидентов пока не приходится, потенциал снижения доходностей на российском рынке практически исчерпан. К тому же план по первичным размещениям на будущий год вновь довольно агрессивный, чистый объем заимствований может оказаться лишь немногим менее 3 трлн руб.

На рынке ОФЗ единой динамики вновь не сложилось. Инвесторы по-прежнему действуют крайне вяло, и маловероятно, что до конца года будет сколько-нибудь заметное оживление. Среди наиболее активно торговавшихся вчера бумаг можно выделить линкер ОФЗ 52003 с погашением в 2030 г. Его котировки за день немного подросли и достигли 100,85% от номинала. Из выпусков с фиксированной доходностью активность наблюдалась в ОФЗ 25084 с погашением в 2023 г., их доходность снизилась на 8 б.п. до 4,95%. Хороший оборот был и в ОФЗ 26229, погашаемых в 2025 г., но котировки в этом случае, наоборот, снизились, а доходность достигла 5,45%, прибавив 6 б.п. В целом же вдоль суверенной кривой вчера больших изменений в доходности не было, 10-летний бенчмарк ОФЗ 26228 сейчас торгуется под 5,94%, а самый длинный 19-летний выпуск ОФЗ 26230 – под 6,45%. Заметных движений на рынке в оставшиеся до конца года дни мы не ждем.