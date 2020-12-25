Пандемия стала временным вызовом, но запустила структурные изменения
Решение о снижении ключевой ставки с момента начала пандемии (4.25%, —175 бп с апреля по текущий момент) открыло новую веху монетарной политики в России. Долгое время, особенно после болезненного шока 2014 года, регулятор демонстрировал поступательную трансформацию процентной стратегии, и только в 2020 году можно констатировать переход к «смотрящей наперед» политике с ростом приоритета инфляции (в противовес приоритета условий финансовой стабильности). Этот тезис придется неоднократно проверить в дальнейшем, но довольно серьезно протестировать предстоит уже 2021 году.
Рост инфляции и инфляционных ожиданий станет вызовом не только для Банка России, но и для населения. Сочетание низких процентных ставок с временным ускорением инфляции, а также временными трудностями в экономике потребуют от населения дальнейшей адаптации бюджетов. В этом процессе в допустимых пределах сохранит свою роль спрос на кредит. Однако сберегательная модель, очевидно, изменила курс в сторону более сложных и рисковых инструментов, удовлетворяющих инфляционным ожиданиям. Подобный поведенческий переход, на более поздних стадиях, может трансформировать потребительскую модель на многие годы вперед.
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