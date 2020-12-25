После подъема накануне (цена на доллар достигла отметки в 76 руб./долл.), курс американской валюты немного снизился. По нашим ожиданиям, на этой и следующей неделе доллар не должен выйти из коридора в 73-74 руб./долл.).

Следующая неделя, традиционно, в связи с праздниками пройдет без каких-либо серьезных изменений или потрясений на рынках. Нефть вторую неделю торгуется выше 50 долларов за баррель топлива марки Brent. Это добавляет оптимизма российской валюте. Положительную динамику рублю могут придать также налоговые выплаты в конце года и продажа валюты регулятором.

Ситуация на рынках в начале следующего, 2021 года будет зависеть от антиковидных мер в разных странах, цен на топливо и информационного фона вокруг вируса и вакцины.

Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 73–74 руб./долл., 89–90 руб./евро.



