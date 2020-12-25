Российские евробонды: торговля сходит на нет. Канун рождественских праздников получился спокойным – инвесторы разве что отыгрывали некоторую просадку в суверенных отечественных бумагах, произошедшую днем накануне. 5-летняя CDS на «Россию» остается на отметке около 90 б. п. Напомним, что в 2020 год мы вступили на уровне 55 б. п., что недалеко от исторического минимума в 43 б. п., зафиксированного в 2007 году. Таким образом, пандемическая премия (около 35 б. п.) еще до конца не отыграна, и именно с этим связаны основные перспективы ценового роста сектора российских евробондов в 2021 году.

Сектор ОФЗ: нерезиденты провели ударный ноябрь. Вчера ЦБ представил уточненную оценку вложений нерезидентов в рублевый госдолг по состоянию на конец ноября. Всего за прошлый месяц иностранные инвесторы увеличили свои совокупные портфели в ОФЗ на 150 млрд руб. Это очень солидный показатель, сопоставимый с результатами рекордных месяцев этого года – февраля и января, когда нерезиденты нарастили свои портфели на 171 и 144 млрд руб. соответственно. Мы уже отмечали, что в ноябре рынок ОФЗ выглядел очень неплохо в ценовом отношении, и сейчас приходится констатировать, что в этом оживлении важную роль сыграла активность нерезидентов. Кроме того, заметим, что если за 11 месяцев 2020 года они увеличили свои позиции в российском рублевом госдолге на 343 млрд руб., то в 2019 году – на 1080 млрд руб.



