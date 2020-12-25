Рубль против доллара: не только фундаментальные показатели правят бал
Неоднородные внешние факторы динамики рубля стали еще менее однородными. В течение 2020 года мы наблюдали взлеты и падения национальной валюты, однако переход рынка нефти к растущей фазе пока не компенсировал потерь. Объективной причиной для этого остается навес геополитических рисков, в первую очередь, связанных с предстоящей сменой Администрации в США. Кроме того, политические процессы в сопредельных с Россией странах остаются зоной шаткого баланса, и в некоторой мере находятся в зоне неопределенности.
Мы видим 2021-й годом стабилизации и укрепления рубля до 68-70 против доллара США под влиянием более прочных фундаментальных показателей. Здесь стоит отметить потенциальную слабость «негативных» (импорт товаров и услуг, снижение инвестиционных выплат на фоне ухудшения финансовых показателей вследствие пандемии) и усиление «позитивных» (рост доходов от сырьевого и несырьевого экспорта) статей. Тем не менее, навес геополитических рисков сохранит потребность в своевременном хеджировании рисков, а изменившийся вектор доллара США относительно других валют развитых стран, — потребность в подборе сбалансированной корзины валют.
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