Неоднородные внешние факторы динамики рубля стали еще менее однородными. В течение 2020 года мы наблюдали взлеты и падения национальной валюты, однако переход рынка нефти к растущей фазе пока не компенсировал потерь. Объективной причиной для этого остается навес геополитических рисков, в первую очередь, связанных с предстоящей сменой Администрации в США. Кроме того, политические процессы в сопредельных с Россией странах остаются зоной шаткого баланса, и в некоторой мере находятся в зоне неопределенности.

Мы видим 2021-й годом стабилизации и укрепления рубля до 68-70 против доллара США под влиянием более прочных фундаментальных показателей. Здесь стоит отметить потенциальную слабость «негативных» (импорт товаров и услуг, снижение инвестиционных выплат на фоне ухудшения финансовых показателей вследствие пандемии) и усиление «позитивных» (рост доходов от сырьевого и несырьевого экспорта) статей. Тем не менее, навес геополитических рисков сохранит потребность в своевременном хеджировании рисков, а изменившийся вектор доллара США относительно других валют развитых стран, — потребность в подборе сбалансированной корзины валют.