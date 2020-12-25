Рынки ищут повод для роста
В четверг мировые индексы показали слабо положительную динамику: S&P 500 вырос на 40 б.п., как и EURO STOXX. Ключевой позитивной новостью стало подписание соглашения, которое регулирует торговые отношения на $900 млрд в год между Великобританией и Европой после выхода первой из состава ЕС.
Alibaba Group созовет встречу в ближайшие дни, заявили регуляторы в четверг. Расследование является частью ускоряющегося пресечения антиконкурентного поведения в быстроразвивающемся интернет-пространстве Китая. В жестко сформулированной редакционной статье People's Daily правящей Коммунистической партии говорится, что, если «терпеть монополию и разрешать компаниям расширяться беспорядочно и варварски, отрасль не будет развиваться здоровым и устойчивым образом». Акции Alibaba упали почти на 9% в Гонконге, что является самым низким показателем с июля. Регулирующие органы предупредили Alibaba о так называемой практике «выбора одного из двух», в соответствии с которой продавцы обязаны подписывать эксклюзивные договоры о сотрудничестве, не позволяющие им предлагать продукты на конкурирующих платформах.
Мы оцениваем это умеренно негативно для Alibaba, рынок будет следить за тем, были ли эти шаги «политически мотивированными» и были ли регулирующие органы нацелены только на частные, а не на государственные монополии.
Практика требования к продавцу реализовывать товары исключительно на одной платформе, которую Alibaba защищала в прошлом, долгое время была источником трений. В прошлогоднем иске производитель бытовой техники Galanz обвинил Alibaba в том, что она наложила на нее штраф за отказ прекратить продажу товаров на конкурирующей платформе Pinduoduo (PDD). В продолжающемся деле JD.com обвинил Tmall Alibaba в том, что продавцы не могли торговать с ним, подписывая эксклюзивные сделки. После многих лет в значительной степени невмешательства в электронную коммерцию Пекин ясно заявил о своих антимонопольных намерениях. В прошлом месяце был выпущен проект правил, направленных на предотвращение монополистического поведения интернет-компаний, а Политбюро пообещало увеличить антимонопольные усилия в 2021 году.
С американских банков снят запрет на buyback. Запрет на выкуп акций банками был в силе в предыдущие полгода. Федрезерв ослабил ограничения по распределению капитала на фоне позитивных результатов стресс-тестов. Даже в случае экстремально негативного сценария, по данным регулятора, крупнейшие банки США будут в состоянии абсорбировать убытки самостоятельно Достаточность капитала (CET1 Ratio) банковского сектора в США в кризис выросла с 12,2% до 12,7%.
Мы оцениваем данную новость позитивно. Многие крупнейшие игроки уже объявили о новых планах по выкупу: JPMorgan запустит выкуп на $30 млрд, Morgan Stanley собирается потратить на buyback $10 млрд, Citigroup и Goldman Sachs также объявили о намерениях вернуться к выкупу в следующем году.
СП Vale (BBB-/Baa3/BBB) и BHP Billiton возобновляет работу спустя 5 лет после катастрофы связанной с прорывом дамбы. На начальном этапе мощность составит 8 млн тонн железной руды в год, в течение 10 лет увеличится до 24 млн тонн. Мы оцениваем это нейтрально в данный момент и умеренно негативно в будущем, так как это 0.4% от мирового производства сейчас и 1% от мирового производства в будущем. Небольшие изменения в объёмах могут приводить к резким скачкам цен на ресурсы при условии сбалансированности рынка, но сейчас наблюдается временный дефицит железной руды.
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