По итогам 2020 года кривая ОФЗ-ПД сдвинулась вниз – правда, масштаб движения варьировался от ощутимых 100-120 бп в наиболее коротких выпусках до символических 15-20 бп в длине. В течение года гособлигации вели себя волатильно. В марте сегмент ОФЗ – как и все локальные активы – подвергся серьезной распродаже, а уже в мае установил исторические минимумы по доходности (например, 5.43% годовых для 10-летнего выпуска). После этого рынок так и не нашел единого тренда, учитывая, помимо прочего, рекордный темп новых заимствований со стороны Минфина: 5.28 трлн руб. за год, из которых 3.7 трлн руб. пришлись на 2п’20.

Основной вопрос для сегмента ОФЗ в 2021 году – как Минфин продолжит выстраивать диалог с участниками рынка для выполнения крупных, пусть и менее грандиозных, чем в 2020 году, планов по размещению нового долга (3.7 трлн руб.). Локальные факторы обещают быть менее благоприятными для гособлигаций (нормализация политики ЦБ), а внешние рынки чреваты витками волатильности как применительно к вирусно-вакцинным заголовкам, так и по геополитической оси.