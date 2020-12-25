Сделка по Brexit официально завершена. Эта новость подтолкнула к росту британский фондовый индекс и фунт стерлингов в последние минуты перед закрытием всех западных площадок на Рождество. Суть сделки сводится к тому, что Лондон и Брюссель фиксируют те договоренности, которых удалось достичь за последние 4,5 года. Документ содержит 1500 страниц и, судя по комментариям участников, не несет в себе ничего революционного. Британия с 1 января вводит визовый режим, таможню, разграничивает воды для рыболовства, выходит из Европола, Европейского суда и других ключевых органов, но по факту остается особым торговым партнером для ЕС, аналогично Норвегии, США или Канаде. Передвижение товаров и людей останется свободным. Новых препятствий для бизнеса создано не будет.

Важным исключением, о чем, впрочем, было известно заранее является сфера услуг в широком понимании, включая финансовые. Лондонский Сити не сохранит преференций, которые он имел при вхождении страны в ЕС, соответственно банковские и инвестиционные корпорации, для которых Британия имеет меньшую долю в выручке, чем континентальная Европа, будут менять регистрацию, переводя головные офисы на Франкфурт или Париж, либо дробить свои европейские подразделения на две части. Среди крупных брендов это уже сделали Morgan Stanley, JPMorgan и Goldman Sachs. Общий объем инвестиционных активов, переведенных из Британии в Германию, в этом году составит, по оценкам Бундесбанка 675 млрд евро. С учетом миграции в Париж и другие локации – суммарно 1,3 трлн евро.

Несмотря на вводимые разграничения, в целом можно ожидать позитивного тренда как в европейских, так и в британских активах на ближайшие несколько недель. Уход неопределенности может поднять валюты и индексы до новых максимумов. Британский FTSE 100, который рос по мере близости дедлайна по переговорам, за два месяца поднялся на 16% и сейчас близок к уровням начала марта. Пока они идет с отставанием от немецкого DAX, который близок к своим доковидным пикам. Потенциал восстановления британских бумаг сейчас составляет до 14% при позитивном сценарии с эпидемией и около 7% при сохранении текущих локдаунов на несколько недель.

Британский фунт в свою очередь достиг максимальных отметок c апреля 2018 года. На выходные он ушел на отметке 1,35 доллара за единицу и сейчас имеет потенциал роста до 1,42-1,43 на горизонте до конца этой зимы, что равноценно приросту до 6%. При стабильном долларе на уровне около 74 это дает фунту возможность вырасти с 100 рублей до 106.