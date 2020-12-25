Думаю, что можно коротко подводить некоторые итоги года.

Главная неожиданность года – коронавирус. Он пришел, сначала рынок не реагировал, потом обвалился. Цены на нефть были отрицательными. Это многие запомнят. Именно коронавирус заставил центральные банки обнулиться. ФРС в два прыжка сделал ставки нулевыми и запустил масштабную программу QE.

Однако коронавирус оказался сезонной болезнью, и к лету рынки под допингом монетарных и фискальных стимулов восстановились. К концу года они ушли на максимальные исторические уровни.

Акцией года, безусловно, стала Tesla. Их бумага с мартовских минимумов выросла в 10 раз. Почему так произошло, финансовая наука объяснить не может.

Коронавирус и стимулы вызвали этой осенью и в декабре бум IPO. На ура размещались все, кто мог и хотел. Мировая экономика под влиянием коронавируса нарисовала букву V.

Однако к концу года стало понятно, что рисунок не закончен, у V начали образовываться нехорошие ответвления.

В России все было ровно: все та же власть, все тот же центробанк, коронавирус жил только в столицах. Если бы не падение рубля и возможность торговать на Западе, то год был бы очень обычным для российских инвесторов.

Что будет в следующем году? Не хочется давать никаких прогнозов. Просто пусть все будут здоровы, чтобы увидеть, чем это все закончится.