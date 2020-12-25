Акции "Новатэка" формируют нисходящий треугольник
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Северстали (+3,18%) и гдр Mail.ru Group (+3,10%). Котировки Новатэка прибавили 1,51%. В лидерах снижения были обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,42% и —2,09% соответственно), которые упали в рамках коррекции после взлета предыдущих дней, и бумаги Детского мира (-1,91%), оказавшиеся под давлением дивидендной отсечки.
Акции Северстали и других сталелитейщиков продолжали повышение на сохранении оптимизма в отношении восстановления рынка.
Бумаги Новатэка в пятницу пытаются расти на небольших объемах, оставаясь при этом в среднесрочном диапазоне, ограниченном уровнями 1180-1240 руб. Котировки также формируют нисходящий треугольник с нижней границей в районе 1180 руб. Если акциям впоследствии удастся выйти за верхнюю границу (район 1240 руб.) при возросших объемах, вероятен их скачок в район 1300 руб. Пока же более разумно в краткосрочном периоде оставаться вне рынка, а среднесрочно держать “длинные” позиции до закрепления ниже 1180 руб.
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