На старте сессии рубль совершил рывок вверх, обновив максимум текущей недели к доллару и евро, после чего некоторое время консолидации в умеренном плюсе.

Вчера после завершения у нас основной сессии американский рынок акций и нефтяные цены отыграли вечернюю просадку, что вместе с выросшим сегодня индексом китайской биржи Shanghai Composite обеспечило для нас благоприятный внешний фон.

В то же время ключевые биржи сегодня закрыты на рождественский выходной, поэтому торговая активность на российском рынке остается на низком уровне. Рубль в основном отыгрывает движения доллара и евро на внешнем рынке.

Валюты развивающихся стран в большинстве своем также демонстрируют умеренно позитивную динамику. Правда, после нашего открытия ситуация в секторе несколько ухудшилась из-за восстановления доллара США, который утром испытал очередную просадку. На фоне восходящего импульса доллара рубль еще в начале сессии перешел к снижению, опустившись в умеренный минус.

Российский долговой рынок пытается переломить нисходящую тенденцию предыдущих пяти сессий. Индекс гособлигаций RGBI на старте торгов сдал позиции, обновив полуторамесячный минимум, но быстро нивелировал этот импульс.

Старт следующей недели будет зависеть от статистики пандемии на выходных, так как скорость распространения коронавируса в мире остается высокой. Пока глобальные площадки почти не замечают этого негатива, однако в случае появления сомнений в эффективности вакцин, а также в скорости и результативности их массового применения, инвесторы могут начать сбрасывать перегретые рисковые активы.

Очередную просадку нефти выкупили

К завершению предыдущей сессии нефтяные цены нивелировали внутридневной провал, вернувшись на положительную территорию В итоге котировки Brent закрылись около значения $51,4, прибавив 0,4%.

Сегодня торги сырьевыми фьючерсами на ключевых биржах не проводятся из-за празднования католического Рождества. Однако, если доллар продолжит активное восстановление, это может оказать давление на товарные активы в понедельник.

Доллар восстанавливается

В начале дня американская валюта испытала быстрое снижение, но утром стала восстанавливаться, ускорив подъем после нашего открытия. Сейчас индекс доллара (DXY) находится вблизи значения 90,4 п., прибавляя 0,1%.

Вслед за просадкой, произошедшей в начале дня, европейская валюта устремилась вверх, однако утром стала сдавать позиции. Сейчас пара EUR/USD торгуется около отметки 1,217, теряя 0,15%.

Техническая картина

Несмотря на пробой области поддержки 73,98–74,05, пара USD/RUB сегодня развернулась вверх, поднявшись выше уровня 74 руб. Следующей целью восходящей коррекции может выступить отметка 74,55 руб.



