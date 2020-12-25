Курс рубля на последней полноценной рабочей неделе 2020 года показал широкие колебания против основных резервных валют. Вначале они резко подскочили вверх, а затем также быстро «отвалились», компенсировав большую часть падения. В итоге доллар успел обновить максимум со 2 декабря, поднявшись до 75,91 рубля, а евро — с 6 ноября — до 92,45 рубля.

Основным курсообразующим фактором для рубля стала паника на мировых рынках в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, который эксперты оценили, как более заразный. Геополитические риски, связанные с Навальным и санкционной риторикой ЕС и США, добавляли давления на рубль.

Рынок нефти при этом преимущественно корректировался вниз, однако психологически значимый уровень 50 долларов за баррель сорта Brent он все-таки удержал.

Кроме того, участники рынка валюты РФ продолжили следить за темой утверждения пакета мер экономического стимулирования в США.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю вырос на 80 копеек до уровня 74,2 рубля, евро — тоже на 80 копеек до 90,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом осталась около 3,8 тысячи, как и неделей ранее.

РУБЛЬ «ПОГНАЛ ВОЛНУ»

Рубль начал торговую неделю резким падением против доллара и евро на фоне общего ослабления аппетита к риску на глобальных торговых площадках.

В центре внимания мировых рынков в понедельник оказались новости из Великобритании. Страна ужесточила ограничительные меры в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. Ряд стран сразу же объявил о приостановке авиасообщения с королевством.

Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии.

Это ухудшило экономические перспективы в краткосрочном плане, и соответственно — спрос на риск. Нефть на этом обвалилась за день на 4% и тестировала «круглую» поддержку 50 долларов.

Давления на рубль добавили геополитические риски. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.

Затем, Минторг США опубликовал список 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального, россиянам запретили въезд на территорию союза. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.

Однако с середины недели рубль стал бодренько корректироваться вверх. Ослабление доллара на форексе по традиции поддержало спрос на сырье, в том числе и на нефть. «Развивающиеся валюты» также пошли вверх, увлекая за собой и рубль. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что Великобритания и Евросоюз близки к достижению договоренностей по торговой сделке.

Среди внутренних факторов поддержки рубля оказался пик декабрьского налогового периода в РФ, когда экспортеры традиционно продают валюту для обеспечения обязательных бюджетных платежей. Так, на 25 декабря, по оценкам экспертов, приходилось около 1,1 триллиона рублей налогов из общей суммы декабрьских выплат примерно в 2,5 триллиона.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль проводил в стабилизации с небольшой тенденцией к снижению. Рыночная активность резко упала в отсутствие внешних сигналов. Торговые площадки на Западе не работали из-за выходного по случаю католических рождественских праздников.

Инвесторы в рубль опасаются роста санкционных рисков в конце года. Кроме того, хотя Московская биржа и планирует работать в новогодние каникулы, ликвидность будет, скорее всего, пониженной, что в целом может оказать легкое давление на курс российской валюты в последние торговые дни непростого 2020 года.