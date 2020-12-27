Последняя неделя года будет традиционно очень нейтральной с точки зрения политических и экономических событий. Все, что должно было случиться, случилось, остается просто подвести итоги года и проводить его достойнее, чем он прошел сам.

Для валютной секции Московской биржи ситуация складывается вполне стабильная. С одной стороны, нефть высоко — баррель Brent забрался к $51 на ожиданиях активного спроса далее, в 2021 году, но насколько такие ожидания жизнеспособны и обоснованы, увидим далее. Пока есть основания для некоторой коррекции барреля в пределах $50-51,25, и для рубля это будет нормально. С другой — налоговый период в России подходит к завершению, спрос на рубли внутри рынка будет ограниченным, аукционов Минфин проводить больше не будет. Это сужает поле для бурного подъема курса рубля. Продолжится ли в начале 2021 года рост цен на нефть?

Однако отношение к происходящему в стране на уровне социума неплохое, и для рубля это, скорее, хорошо, чем плохо. Ожидание праздника как комплекса мероприятий, способного привнести в эту непростую жизнь что-то положительное, пусть на время и за наши же деньги, тоже хорошо.

Последняя неделя года для доллара США может пройти в границах 73,60-75,50 руб., хотя, будем уж предельно откровенными, здоровый диапазон для колебаний «американца» при текущем состоянии российской экономики составляет 77-78 руб. Евро проторгуется в рамках отметок 90-92 руб., где ему самое место.

Рублевый и валютный индикаторы Московской биржи за прошедшую неделю изменились символически. Индекс МосБиржи остановился около 3246 пунктов и в ближайшее время способен закрепиться в диапазоне 3230-3260 пунктов. Индекс РТС достиг отметки 1378 пунктов и вероятный торговый диапазон в начале наступающей праздничной недели составляет 1360-1400 пунктов. Если заглянуть в наступающий деловой год, то можно прогнозировать уверенное движение индекса РТС к отметке 2000 пунктов. Вполне логично, что в этом случае капитализация российского фондового рынка станет адекватна размеру ВВП России. На фоне ожидаемого роста деловой активности капитализация Сбера будет расти особенно выраженно.

Постновогодний рынок будет «тонким», то есть очень чувствительным к новостям и событиям, но до 10 января вряд ли стоит ждать здесь каких-то существенных изменений настроений, поэтому для валютной секции указанные рамки колебаний останутся актуальными.