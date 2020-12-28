Западные площадки закрылись на празднование Рождества
В пятницу западные фондовые площадки были закрыты на празднование Рождества. По итогам недели индекс Stoxx 600 вырос на 1,5%, немецкий DAX, французский CAC40 и британский FTSE100 закрылись в районе нуля.
Американские индексы в преддверии праздников также не спешили ни расти, ни падать, закрыв неделю вблизи нулевой отметки.
На текущей неделе ожидается минимальное количество событий.
В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию баланса внешней торговли товарами за ноябрь. В этот же день США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь и объем незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. В четверг США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.
Западные площадки уже отметили Рождество, впереди еще празднование Нового года, так что у участников рынка есть возможность не торопясь привести дела в порядок.
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