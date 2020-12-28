Можно сказать, что как такового рождественского ралли, то есть мощного роста финансовых рынков в канун католического рождества, в этом году не случилось. Но жаловаться грех: декабрь стал одним из лучших месяцев для рынков акций за последние годы.

Теперь есть надежда, что мы увидим ралли Санта-Клауса – рост биржевых индексов после выхода инвесторов с рождественских праздников и вплоть до первых чисел нового года. По крайне мере сегодня для этого есть предпосылки: более чем на полпроцента растут американские фьючерсы, на 0,3% снижается курс доллара к евро, в сильном плюсе промышленные и драгоценные металлы.

В том числе золото вплотную снизу вверх подошло к отметке 1900 долларов за тройскую унцию, что сулит неплохой рост бумагам российских золотодобытчиков. Не исключено, что золото взяло курс на отметку 2000. Но вряд ли подъем будет таким стремительным, как это мы наблюдали летом-осенью уходящего года.

Драйвером хороших настроений сегодня является решение американского президента Дональда Трампа подписать закон о выделении 900 млн долларов на поддержку населения и экономики в условиях пандемии.

Не участвует в общей эйфории лишь нефть, торгуясь чуть выше отметки 51 доллар за баррель. Но в условиях жестких коронавирусных ограничений в Европе, отмены ряда авиационных маршрутов, и текущую цену на нефть можно считать очень высокой.

Сегодня лучше рынка обещает быть прежде всего «Норильский Никель» — вся его продукция сильно выросла на мировом рынке. Позитивно смотрим на Сбербанк и акции Мосбиржи.

Небольшую тревогу вызывают бумаги сталеваров. Появилась информация, что правительство может ввести экспортные пошлины на сталь. Это вполне логично в условиях, когда компании получают сверхприбыль от взлета мировых цен и задирают цены на внутреннем рынке. Тут явно прослеживается аналогия с рынком зерна.

Это не сильно ухудшит показатели эмитентов отрасли, но в любой момент может сыграть технический фактор – все сталевары сильно технически перекуплены, рынок сейчас очень «тонкий», ликвидность падает. Поэтому коррекция вполне может состояться и быть существенной. На просадках бумаги рекомендуем докупать – мировые цена на сталь пока не думают приостанавливать рост.

Не исключено, что на позитивном внешнем фоне попробует укрепиться и рубль. Однако шансов пройти вниз отметку 73 у пары доллар-рубль практически нет никаких. При приближении к ней целесообразно покупать доллар против рубля. Сильным сопротивлением по паре выступает район 76.



