В пятницу торги прошли без сильных движений по рынку в целом, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер, нерезиденты не проявляли активности из-за выходного в западных странах. Обыкновенные акции ММК (MAGN) подорожали на 3.3%, Северстали (CHMF) – на 2.4%, НЛМК (NLMK) – на 1.8%. Мировые цены на сталь (горячекатаный прокат с поставкой «FOB Черное море»), по данным Bloomberg, с начала года выросли примерно на 49%, акции сталелитейных компаний имеют высокие шансы сохранить свое место в списке долгосрочных «дивидендных идей» по итогам года. Тем временем цена акций Московской биржи (MOEX) понизилась на 0.9%, АФК Система (AFKS) – на 0.6%, корпорации Алроса (ALRS) – на 0.4%.

Во втором эшелоне был отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 15.2%, Русолово (ROLO) – на 9.6%, Белона (BLNG) – на 7.3%, Куйбышевазота (KAZT) – на 6.1%.

Торги в США и Европе в пятницу не проводились по случаю Рождества, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. По азиатским фондовым индексам сегодня утром наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС – основания для некоторого оптимизма на рынках акций в целом дает окончательное принятие пакета мер фискального стимулирования экономики США (соответствующий закон подписан действующим президентом). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи отметки 74.0 по паре доллар-рубль.