В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.29%) и РТС (0.00%) завершили основные торги с незначительным изменением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.29%.

Столь скромное однодневное отклонение указанных фондовых индексов выглядело вполне закономерным, поскольку локальный фондовый рынок оказался почти полностью изолирован от влияния внешнего фона. Это было связано с празднованием католического рождества во многих странах мира. Обороты торгов на Московской бирже заметно и закономерно сократились. Однако это не отменило спекулятивных движений в отдельных бумагах.

Добавим, что среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам пятничных торгов практически не изменилась. Она остается позитивной. Что же касается так называемого «рождественского ралли», то в текущем году с формальной точки зрения оно пока не состоялось. Во второй половине декабря российский рынок акций уже не растет. Но он заметно повысился с середины ноября.

Едва ли сложившаяся ситуация радикально изменится за неполную торговую неделю перед приближающимся новым годом. В любом случае, движения на «тонком» рынке в оставшиеся дни декабря уже не будут показательными.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.6 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного повышения индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3%. Заметные движения в отдельных бумагах по большей части были связаны не со скудными корпоративными новостями, а со спекулятивными и техническими факторами.

Самой заметной тенденцией дня стало продолжение покупок в ликвидных акциях сталелитейных компаний: НЛМК (NLMK RM, +2.07%), ММК (MAGN RM, +2.90%), Северсталь (CHMF RM, +3.19%). По-видимому, интерес к ним связан с приостановкой среднесрочного роста стоимости нефтяных фьючерсов. Это стимулирует инвесторов и спекулянтов «перекладываться» из бумаг нефтегазовых компаний в акции предприятий, относящихся к другим экспортным секторам российской экономики.

Дополнительным фактором поддержки для бумаг НЛМК стал тот факт, что в пятницу они последний день торговались с дивидендами за 9 месяцев 2020 года. Их величина составит 6.43 руб. на акцию, или порядка 2.9% от цены закрытия.

Попутно надо отметить состоявшуюся фиксацию краткосрочной прибыли в бумагах Мечел-ао (MTLR RM, —0.76%), Мечел-ап (MTLRP RM, —1.58%). Во второй половине минувшей недели указанные акции сильно подорожали без явного информационного повода. Скорее всего, мы наблюдали в этих бумагах очередной характерный для них всплеск спекулятивной активности. К слову, обыкновенные бумаги «Мечела» в пятницу вышли на первое место по оборотам среди акций на Московской бирже.

В акциях Детский Мир (DSKY RM, —2.84%) продолжаются достаточно масштабные хаотичные движения. Их вывела из равновесия недавняя неожиданная оферта на выкуп 25% этих бумаг по цене 160 руб. за штуку со стороны инвесткомпании Altus Capital. Напомним, что ранее «Детский мир» ненадолго остался без доминирующего акционера после того, как компания АФК Система вышла их капитала торговой сети. А в пятницу стало известно, что кипрская Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова стала владельцем 5.35% акций ПАО «Детский мир».

В бумагах MAIL-гдр (MAIL RM, +2.14%) состоялся коррекционный отскок от недавнего пятимесячного минимума. Во второй половине года инвесторы и спекулянты потеряли к ним интерес, несмотря на то, что компания Mail.ru является представителем перспективного и растущего IT-сектора. В более широком смысле не может не настораживать тот факт, что «расписки» Mail.ru в этом году торгуются на более низких уровнях, чем в 2011-2014 годах. С технической точки зрения они больше подходят для среднесрочных спекуляций, чем для инвестирования.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.4-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото подорожали на 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.