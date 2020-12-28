В понедельник, 28 декабря, внешний фон для торгов на отечественном рынке является благоприятным. Цены на нефть снижаются в пределах 0,3% на фоне сохраняющихся опасений относительно ухудшения эпидемиологической обстановки в мире в связи с распространением нового штамма коронавируса.

В пятницу российский рынок завершил торги в плюсе: Индекс МосБиржи вырос на 0,29%, до 3246,25 п., а Индекс РТС практически не изменился относительно четверга и закрылся на уровне 1378,36 п. К 7:52 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,25% и находятся у отметки $51,21, февральские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,15%, на уровне $48,16.

В календаре корпоративных событий понедельника значится отсечка по дивидендам «Детского Мира». Компания уже дважды в этом году платила дивиденды: 11 июля она заплатила 3 руб., а 29 сентября — 2,5 руб. на акцию соответственно. В этот раз «Детский Мир» планирует заплатить 5,08 руб.

Сегодня планируется заседание совета директоров «Газпрома». Компания неоднократно в этом году изменяла объем инвестиционной программы на 2020 год. На очередном заседании будет согласовано отчуждение принадлежащих «Газпрому» объектов имущества. Также заседание директоров проведет «ФСК ЕЭС». Планируется обсудить стратегическое развитие компании и приоритетные проекты.

Значимой публикуемой макроэкономической статистики сегодня не будет.

С технической точки зрения, на графике Индекса МосБиржи противоречивая картина. Неоднозначности добавляют падающие объемы. Стоит быть очень аккуратным, торгуя на тонком рынке в конце года.