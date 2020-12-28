Нефть начала новую неделю с лёгкого снижения. Прошедшие рождественские праздники прошли без массового перемещения граждан, что говорит о текущем слабом спросе на нефтепродукты. Структура контанго во фьючерсах на Brent присутствует вплоть до июня. Лишь затем рынок оценивает поставки дешевле текущих. Золото начало новую неделю с попыток уйти выше $1900 за тройскую унцию. На рынке продолжают ждать ослабления доллара и в 2021 году.