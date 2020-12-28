Сегодня вновь начнут торговаться американские фондовые площадки и сырьевые товары, а это значит, что активность на нашем рынке акций может вырасти относительно наблюдаемого в конце прошлой неделе штиля. Впрочем, в Великобритании сегодня по-прежнему выходной, так что волатильность вырастет лишь незначительно.

В пятницу в акциях индекса Мосбиржи наторговали всего лишь на 26 млрд руб. Фокус трейдеров в основном был сосредоточен лишь в двух историях. Это Мечел и акции его дочерних компаний, которые выстрелили без каких-либо корпоративных новостей, а также бумаги сталеваров, продолжающие ралли.

Так, бумаги НЛМК, Северстали и ММК вновь коллективно переписали исторические максимумы на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке стали. Сейчас все три этих бумаги выглядят сильно перекупленными, однако фундаментально текущие уровни цен вполне оправданны. Техническая перегретость может начать сниматься в любой момент. В частности, сегодня РБК со ссылкой на заместителя руководителя ФАС пишет, что ведомство предложило ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил изучить жалобу застройщиков жилья из-за роста цен на арматуру. Такие новости как раз могут локально сбить ажиотаж вокруг бумаг стального сектора.

Кроме того, сегодня с открытия торгов ожидается дивидендный гэп в акциях НЛМК. Этот фактор должен отнять у бумаг около 2,5–2,8%. Также снижение из-за закрытия реестра пройдет в бумагах Газпром нефти (примерно на 1,5%). А уже завтра совет директоров компании обсудит дивидендную политику. На этом сезон дивидендных отсечек в 2020 г. будет завершен.

По индексу Мосбиржи в этом году уже не выделяем какие-то ближайшие ориентиры. Можно обозначить лишь ключевые среднесрочные уровни: снизу важной поддержкой выступает район 3160–3165 п., а сверху в качестве цели в I квартале 2021 г. выделю область 3400–3420 п.

Среди отдельных бумаг чуть лучше рынка сегодня могут выглядеть золотодобывающие компании (Полиметалл, Полюс) на фоне утреннего подъема цен на драгметаллы. Возможно, будет продолжен начавшийся в пятницу импульс роста в расписках Mail.ru Group, которые в последние недели заметно отстали от рынка. В ближайшие сессии, включая торги в новогодние праздники, устойчивей остальных могут выглядеть акции консервативных дивидендных историй: МТС, Юнипро, ФСК ЕЭС.

Что касается курса USD/RUB, то здесь выделяю широкий коридор, в рамках которого котировки могут находиться в ближайшей перспективе. Это диапазон с нижней границей в районе декабрьских минимумов 72,7–73. Сверху в качестве сильного сопротивление теперь выступает район 75,8–76.

На нефтяном рынке сегодня складывается спокойная ситуация. Фьючерсы Brent остаются вблизи $51 за баррель. Фактор новых локдаунов в ряде стран Европы и Азии игнорируется. Он компенсируется новостями о начале массовой вакцинации. То есть спад экономической активности восприниматься в качестве временного явления, который незначительно скажется на долгосрочном балансе спроса и предложения.

Американские фьючерсы на индекс S&P 500 после длинных выходных открылись незначительным ростом. Амплитуда колебаний в течение дня может быть невысокой. Сегодня поддержку рынкам оказывают новости о том, что Дональд Трамп все-таки подписал законопроект, предполагающий выделение около $900 млрд в качестве меры по поддержке экономики и граждан в условиях пандемии.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Работающие азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,6%, нефть Brent в минусе на 0,6%.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.



