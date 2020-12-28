Сначала о коронавирусе. В мире, в целом, можно отметить снижение ежедневного числа заболевших, в первую очередь за счет США, Бразилии, Турции. Минус в том, что в ряде стран, как, например, в Турции, снижение достигается за счет жестких карантинных мер. Говорить о влиянии массовой вакцинации, которая уже началась в ряде стран, рано. В частности, в России, где действуют относительно мягкие ограничения, а вакцинация началась одной из первых еще 7 декабря, рост числа новых случаев заболевания продолжается, как продолжает увеличиваться и число летальных исходов.

И всё-таки рынки предсказуемо настроены оптимистично, настроения улучшаются как отражение ожиданий выхода из затяжного экономического кризиса. Локомотивом продолжает выступать американский рынок акций. Он легко оправился от резкой коррекции недельной давности и вернулся к историческим максимумам, которые с высокой вероятностью обновит. Как и неделю назад, считаю, что тенденция роста не окончена.

С отставанием, но тоже в направлении роста движется российский фондовый рынок. И тоже, думаю, двигаться продолжит. Исключение – рублевые облигации, котировки которых постепенно уступают инфляционному давлению. Если в целом на фондовых рынках тенденции роста будут продолжаться, а пока я с этим согласен, несколько восстановиться способны ОФЗ. Хотя долгосрочных ставок на их рост я бы не делал.

Рубль, несмотря на локальное ослабление неделей назад, вернулся к укреплению. Как и в отношении акций, не буду делать далеко идущих выводов. Но полагаю, что шансов на продолжение укрепления больше, и минимумы середины декабря по паре доллар/рубль (пара опускалась до 72,5 рублей) достижимы.

Сам доллар, вероятно, в общей канве «покупки риска» не прекращает своего отступления. Некоторое время назад я считал, что 1,225 по паре EUR/USD – разворотный рубеж. И пара на данный момент немного ниже, но графических предпосылок к развороту пары вниз пока так и не произошло. Возможно, они появятся на более высоких уровнях. Однако само покорение парой новых вершин напоминает мне поведение золота в конце этого лета, после чего произошло глубокое четырехмесячное падение.

Если говорить о золоте, не ожидал волны его роста. Хотя она пока не ломает нисходящего тренда, заложенного в сентябре. Относительно золота остаюсь пессимистом. Для нефти главенствующим трендом, напротив, считаю растущий и ожидаю его продолжения.

Обобщая, накопление хороших новостей и побед в борьбе с коронавирусом продолжит быть двигателем глобального фондового роста, который к тому же поддерживается повсеместно мягкой ДКП. Но рыночное ценообразование выстраивается на опережение, и очень вероятно, когда у нас с Вами возникнет ощущение, что коронавирусный кризис наконец-то отступил, мы получим существенную фондовую коррекцию. Возможно, уже в январе или феврале. Наиболее болезненной она рискует стать для американского рынка акций, а также для большого класса облигаций, дающих околонулевые или отрицательные доходности. От рубля и отчасти от отечественных фондовых активов, включая облигации, ожидаю на этом фоне относительной стабильности.



