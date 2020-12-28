Рубль: в небольшом минусе
В пятницу в связи с Рождеством большинство рынков было закрыто. Что касается акций, то здесь, пожалуй, следует отметить лишь рынок Китая, завершивший день ростом (Shanghai Composite +1%). Индекс доллара снизился на 0,1%. Рубль ослаб к доллару на 0,3%, до 74,1. Активность на российском валютном рынке была крайне слабой: объем торгов в USDRUB_TOM составил всего 1,5 млрд долл. – менее половины среднего значения за последний месяц.
Сегодня торги, вероятно, возобновятся на позитивной ноте, отыгрывая новость о подписании президентом США Дональдом Трампом пакета «антивирусных» мер на сумму 900 млн долл. Помимо этого, Трамп потребовал с 600 долл. до 2000 долл. увеличить размер индивидуальной помощи американцам, что теоретически может быть утверждено отдельным законодательным актом. Правда, по информации СМИ, вероятность одобрения инициативы Конгрессом невелика.
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