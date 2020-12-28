Думаю, нужно сказать несколько слов на актуальную тему отключения России от SWIFT. Что основное? Никаких равнозначных альтернатив SWIFT в мировой финансовой системе нет. Все основные центробанки подключены к SWIFT, через которую осуществляется основная коммуникация. Формально SWIFT работает согласно бельгийскому законодательству и законам ЕС.

Однако, как показывает практика, SWIFT может следовать санкционным решениям США без одобрения ЕС. Так, в 2017 году без одобрения ЕС от SWIFT отключили банки Северной Кореи.

Отключение от SIWIFT будет означать, что полностью прекращаются внешние трансакции во всех основных валютах, возникают проблемы с наличными, серьезно затрудняется внешнеторговая деятельность и т.д. В итоге мы можем просто получить замкнутую систему, внутри которой даже валюта будет ходить. Только потрогать вы ее, наверно, не сможете.