Прошедшая предрождественская неделя прошла строго в соответствии с глобальным планом действий, намеченных вплоть до Нового года. Главный пункт этого плана – не дергаться! Действительно все 4 предпраздничных рабочих дня прошли в достаточно спокойной обстановке с минимальными отклонениями от нулевых отметок на уменьшающихся с каждым днем оборотах. При этом, как это не удивительно, индексы еще и успевали периодически все же обновлять свои исторические максимумы, где они, собственно, сейчас и находятся. Причем стоит отметить прямо-таки фантастическую стойкость участников рынка к любому роду негатива, который все же появлялся как со стороны развития коронавирусной эпидемии, так и со стороны президента Трампа, который в какой-то момент вдруг отказался подписывать Закон о помощи в условиях эпидемии, одобренный ранее обеими Палатами законодателей.

На отраслевом уровне тоже ничего особо выдающегося не наблюдалось. Лучше всех по итогам недели оказались акции технологического сектора, которые в среднем прибавили 1,08%. Однако рост этот был в основном вызван повышенным спросом со стороны инвесторов на акции Apple (AAPL, 0,77%) после объявления о том, что Apple намерена с 2024 года запустить коммерческое производство собственных электромобилей на собственной же аккумуляторной базе. В итоге за 4 торговых дня прошедшей недели акции мирового лидера фондового рынка подорожали почти на 5%.

Неплохо шли дела и у крупнейших банков, спрос на акции которых из них поддерживался сообщением о снятии ограничений со стороны ФРС на проведение банками обратного выкупа своих акций (buyback). Однако в этом случае сразу стоит отметить, что это рост скорее всего носит локальный характер.

Что же касается главных лузеров прошедшей недели, то ими однозначно стали акции нефтегазовых компаний, где только средние потери составили 3.33%. Вызвано это было нервозностью, появившейся среди участников нефтяного рынка в связи с явно затянувшейся второй волной коронавирусной эпидемии и опасениями, что восстановление мировой экономики может серьезно сдвинуться по срокам, намечавшимся ранее на начало весны.

Ну и наконец, компания недели – это однозначно Tesla (TSLA, +2,44%). И не потому, что она за прошедшую неделю показала какой-то выдающийся результат и ее акции сильно выросли или же упали. Скорее – строго наоборот. После включения акций Tesla (TSLA) в индекс S&P500 c 21 декабря многие ожидали, что мыльный пузырь под названием Tesla начнет быстро сдуваться. В первые два дня вроде бы так и случилось. Однако как только акции компании чуть-чуть просели, то тут же вернулись покупатели и подняли котировки на прежний запредельно высокий уровень. Так что надувание мыльного пузыря продолжается, и мы будем с интересом следить за дальнейшим развитием этого захватывающего процесса.

Ожидания рынка

А вот и подарки от дедушки Мороза! А точнее от его американского коллеги — Санта-Клауса. На этот раз эту почетную роль исполнил президент Трамп, который в выходные подписал-таки Закон о помощи от коронавируса на сумму в 900 млрд. долларов. Это несмотря на то, что всю прошедшую неделю он «выкаблучивался» и грозился этого не делать. Но… обстоятельства сильнее президента… Как там ни было, но факт остается фактом и закон подписан. Естественно, участники рынка радуются этому и с самого утра гонят котировки вверх насколько это вообще возможно в нынешних условиях. Поэтому ввиду наличия предновогоднего минимально насыщенного новостного фона сегодня новость о подписании Трампом антиковидного закона станет определяющей и позитив от нее с очень большой вероятностью будет действовать на протяжении всего торгового дня. Так что нас сегодня ждет небольшой рост в пределах от полупроцента до процента. А поскольку все индексы завершили прошедшую неделю вблизи своих исторических максимумов, то есть вероятность увидеть сегодня очередной «трипл-дабл» на фондовом рынке. Это когда все 3 индекса обновят свои исторические максимумы и абсолютные, и по закрытию основной торговой сессии. Обороты при этом будут небольшие и участники рынка будут просто «доигрывать» этот год, сохраняя текущий status quo, который абсолютно всех устраивает.



